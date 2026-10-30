Horario del Carlos Alcaraz – Medvedev: a qué hora empieza el partido del ATP 500 de Viena 2026 y dónde ver por TV gratis en directo

Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev están listos para ofrecer un auténtico partidazo en las semifinales del ATP 500 de Tokio 2026, donde pelearán por un puesto en la final. Estos dos tenistas se han enfrentado en nueve ocasiones y seis han caído del lado del de El Palmar, así que llega a este choque como favorito, pero no podrá confiarse. De hecho, este año sólo han jugado una vez y venció el ruso. Te contamos cuándo es, el horario y cómo ver por televisión en directo este encuentro.

Cuándo es el Carlos Alcaraz – Medvedev: horario del partido del ATP 500 de Viena 2026

Carlos Alcaraz se ha plantado en las semifinales del ATP 500 de Viena 2026, fase en la que se va a tener que enfrentar a un Daniil Medvedev que va a ser un rival bastante duro para el murciano. Y es que el de El Palmar debutó en primera ronda ante Karen Khachanov al que se impuso por 6-4 y 7-6. En octavos se cargó a Nikoloz Basilashvili (6-1 y 7-6), mientras que su última víctima fue el americano Tommy Paul en cuartos, al que venció por 6-4 y 7-6.

Se acerca el final de un año en el que Carlos Alcaraz inició una nueva andadura con Samuel López como entrenador. El murciano ha conseguido ganar únicamente el Open de Australia -el único Grand Slam que le faltaba-, el torneo de Doha, la Laver Cup y el Masters 1000 de Shanghái. Hay que recordar que también estuvo lesionado cuatro meses.

La organización de esta competición suiza ha decidido programar el Carlos Alcaraz – Medvedev correspondiente a las semifinales del ATP 500 de Viena 2026 para este sábado 31 de octubre. Todavía no se ha anunciado oficialmente el orden de juego, por lo que se desconoce el horario.

Dónde ver el Carlos Alcaraz – Medvedev en el ATP 500 de Viena 2026 en directo gratis y por TV

La plataforma que posee los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país los encuentros que se disputen en el ATP 500 de Viena 2026 es Movistar+. El Carlos Alcaraz – Medvedev de las semifinales de esta competición se puede ver en directo por televisión mediante el canal Vamos (dial 8) o Movistar Plus+ (dial 7), así que no será retransmitido en abierto ni gratis por la TV. Este choque se podrá ver en streaming y en vivo online por la aplicación de este operador o de Tennis TV, la cual es de pago. Ambas apps se pueden descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs.

Además, destacamos que en la web de OKDIARIO te estamos ofreciendo la mejor información sobre todo lo que suceda cada día en el ATP 500 de Viena 2026. Vamos a narrar en directo y en vivo online el resultado y minuto a minuto del Carlos Alcaraz – Medvedev de semifinales y una vez acabe el encuentro publicaremos la crónica y también compartiremos las reacciones relevantes que se produzcan en Suiza.

Dónde escuchar gratis por radio el Carlos Alcaraz – Medvedev del ATP 500 de Viena 2026

Todos aquellos amantes de este deporte que no puedan ver en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming deben saber que podrán escuchar el Carlos Alcaraz – Medvedev gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE van a conectar con las semifinales del ATP 500 de Viena 2026 para narrar lo que esté sucediendo allí.