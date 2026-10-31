Medvedev – Carlos Alcaraz en directo: dónde ver, resultado y últimas noticias en vivo del partido de tenis del ATP 500 de Viena online gratis hoy

¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido de semifinales del ATP 500 de Viena entre Daniil Medvedev y Carlos Alcaraz. El tenista de El Palmar buscará otra victoria para plantarse en otra final y seguir cogiendo sensaciones de cara a París. Este partido está programado en el segundo turno de la pista central, justo después de la final femenina entre Hewett y Reid y antes de la otra semifinal masculina entre Zverev y De Minaur.

¿A qué hora empieza y dónde ver el Medvedev – Alcaraz?

El partido entre Daniil Medvedev y Carlos Alcaraz está programado para no antes de las 15:00 horas, en el segundo turno de la pista central. Movistar+ es el medio de comunicación que está emitiendo en nuestro país en exclusiva los diferentes partidos que se están jugando en este torneo austríaco. El Carlos Alcaraz – Daniil Medvedev correspondiente a las semifinales del ATP 500 de Viena 2026 se podrá ver por Movistar Plus+ (dial 7) o Vamos (dial 8). No será retransmitido gratis ni en abierto por la TV en nuestro país. Los clientes de esta plataforma pueden descargarse la aplicación para ver este choque en streaming y en vivo online en una smart TV, una tablet o un teléfono móvil. La app Tennis TV, que es de pago también, ofrecerá este torneo bajo suscripción también.