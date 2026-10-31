Medvedev – Carlos Alcaraz en directo: dónde ver, resultado y últimas noticias en vivo del partido de tenis del ATP 500 de Viena online gratis hoy
Sigue en vivo y en directo todo lo que suceda en el partido de semfinales del ATP 500 de Viena entre Alcaraz y Medvedev
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¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido de semifinales del ATP 500 de Viena entre Daniil Medvedev y Carlos Alcaraz. El tenista de El Palmar buscará otra victoria para plantarse en otra final y seguir cogiendo sensaciones de cara a París. Este partido está programado en el segundo turno de la pista central, justo después de la final femenina entre Hewett y Reid y antes de la otra semifinal masculina entre Zverev y De Minaur.
¿A qué hora empieza y dónde ver el Medvedev – Alcaraz?
El partido entre Daniil Medvedev y Carlos Alcaraz está programado para no antes de las 15:00 horas, en el segundo turno de la pista central. Movistar+ es el medio de comunicación que está emitiendo en nuestro país en exclusiva los diferentes partidos que se están jugando en este torneo austríaco. El Carlos Alcaraz – Daniil Medvedev correspondiente a las semifinales del ATP 500 de Viena 2026 se podrá ver por Movistar Plus+ (dial 7) o Vamos (dial 8). No será retransmitido gratis ni en abierto por la TV en nuestro país. Los clientes de esta plataforma pueden descargarse la aplicación para ver este choque en streaming y en vivo online en una smart TV, una tablet o un teléfono móvil. La app Tennis TV, que es de pago también, ofrecerá este torneo bajo suscripción también.
1-3
¡BREAK DE CARLOS ALCARAZ!
Se marcha la pelota a la red y Alcaraz rompe el primer servicio del partido. Ha empezado muy fuerte el español, que obliga ahora al ruso a tener que hacer un break. Turno de saque para Carlos.
1-2
Remonta Alcaraz
Se había puesto 30-0 en contra, pero Alcaraz despierta a tiempo después de que se le marchase fuera esa bola a Medvddev. Puño cerrado del español, que celebra este juego.
1-1
Empata Medvedev
Llegó Alcaraz a ponerse 40-40, pero el ruso hizo fallar al español con un resto que no alcanzó fuerza.
0-1
Empieza fuerte Alcaraz
Juego perfecto de Carlos Alcaraz. Empezó haciendo un passing y Medvedev no pudo sacar ni un punto.
¡Arranca el Medvedev-Alcaraz!
Empieza sacando el español en las semifinales del ATP500 de Viena.
Todo listo
Ambos jugadores ya en pista después de haber calentado. Gran ambiente esta tarde en la pista central de Viena.
Alcaraz quiere su primera final en Viena
Carlos Alcaraz disputa por segunda vez el ATP 500 de Viena. Su debut en el torneo tuvo lugar en 2021, edición en la que consiguió alcanzar también las semifinales. En aquella ocasión, Alexander Zverev puso fin a su camino tras imponerse por un contundente doble 6-4.
Ahora, el tenista murciano tiene ante sí una nueva oportunidad de hacer historia en la capital austriaca. Si logra superar esta tarde a Daniil Medvedev, conseguirá clasificarse por primera vez en su carrera para la final del Abierto de Viena.
Alcaraz tiene buen historial contra Medvedev
Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev se han enfrentado en nueve ocasiones, con un balance favorable al tenista español, que se ha impuesto en seis de ellas, frente a las tres victorias del ruso. Sin embargo, el último duelo entre ambos terminó con el triunfo de Medvedev en las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells, donde se llevó el partido en dos sets.
Esta victoria le permitió poner fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas ante Alcaraz. Aun así, si nos centramos en los encuentros disputados sobre pista rápida cubierta (indoor), el único precedente favorece al murciano, que derrotó al ruso en las ATP Finals de 2023 por un doble 6-4.
Dónde ver el Carlos Alcaraz – Medvedev en el ATP 500 de Viena 2026 en directo gratis y por TV
La plataforma que posee los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país los encuentros que se disputen en el ATP 500 de Viena 2026 es Movistar+. El Carlos Alcaraz – Medvedev de las semifinales de esta competición se puede ver en directo por televisión mediante el canal Vamos (dial 8) o Movistar Plus+ (dial 7), así que no será retransmitido en abierto ni gratis por la TV. Este choque se podrá ver en streaming y en vivo online por la aplicación de este operador o de Tennis TV, la cual es de pago. Ambas apps se pueden descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs.
Cuándo es el Carlos Alcaraz – Medvedev: horario del partido del ATP 500 de Viena 2026
La organización de esta competición suiza ha decidido programar el Carlos Alcaraz – Medvedev correspondiente a las semifinales del ATP 500 de Viena 2026 para este sábado 31 de octubre. El encuentro comenzará en la pista central a las 15:00 horas, una menos en las Islas Canarias.
¡Bienvenidos!
¡Muuuuuuuuuuy buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo de las semifinales del ATP 500 de Viena con el Medvedev-Alcaraz. Otro partido complicado para el español que tendrá que superar para plantarse en otra final. ¡Comenzamos!
Temas:
- Carlos Alcaraz
- Directo
2-3
¡Y ahora break de Medvedev!
Se ha precipitado ahora Alcaraz con saque haciendo una doble falta. Subió a la red y no pudo volver a meter la pelota centro. Respuesta inmediata del ruso, que recorta distancias y tiene el servicio para empatar.