Alcaraz se cobra la venganza ante Medvedev para alcanzar la final en Viena
El murciano volvió a mostrar un gran nivel y no redujo a un combativo Medvedev
Disputará en Viena su quinta final de la temporada
Comentaba Carlos Alcaraz al principio del torneo que necesitaba más ritmo de partido para adecuar sus piernas y muñeca y acercarse a su mejor versión. Viena se presentaba como una lucha consigo mismo, además de contra los rivales. No obstante, consigue ambas. Medvedev no pudo con el tenis del murciano y claudicó (6-4, 7-6) en beneficio de un Alcaraz que alcanza la final del ATP 500 de Viena y, de paso, prolonga su imbatibilidad en torneos de dicha categoría. Ya suma 15 triunfos en sendos partidos disputados este curso. Pleno al 15.
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