Los veterinarios expertos coinciden: «La persona favorita de un perro es la que impone límites sin agresividad»

Para garantizar el bienestar de nuestra mascota es fundamental el cuidado y los buenos tratos hacia las mismas. Esto desemboca en el refuerzo del vínculo entre el humano y el animal que va más allá de las caricias, comidas o paseos.

Sin embargo, la clave se sitúa en la capacidad de hacer llegar la confianza a través de una rutina concreta y límites claros sin utilizar la agresividad. La veterinaria Juliana Stephani asegura que los perros se acercan más a las personas que les garantizan seguridad.

¿Cómo elige un perro a su persona favorita?

Según la especialista, los perros prefieren a quienes les transmiten seguridad, paciencia y coherencia. Por eso, mantener los horarios estables para comer, pasear y jugar favorece un ambiente previsible donde el animal se siente protegido.

Stephani asegura que «el vínculo se forja con el tiempo, apciencia y presencia real». Es decir, establecer límites respetuosos resulta más beneficioso que recurrir a gritos o castigos debido a que el animal puede recordar ese momento como una situación traumática.

Las cinco señales de que eres su persona favorita

La especialista identifica cinco comportamientos que revelan una conexión especial entre los humanos y los perros:

Te sigue por casa y busca constantemente tu compañía.

Duerme cerca de ti porque se siente seguro.

Busca tu mirada cuando necesita tranquilidad.

Prefiere jugar contigo antes que con otras personas.

Se relaja cuando estás presente.

Estas señales tan significativas varian según la personalidad de cada animal. Por lo tanto, Juliana Stephani recomienda compartir experiencias positivas, dedicar tiempo a los paseos y mantener una educación basada en el respeto para fortalecer el vínculo con el animal.