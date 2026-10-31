Silvia Bronchano responde la exclusiva de COOL por su juicio con Rodolfo Sancho: «Sí, tuve un intento de suicidio»

Silvia Bronchalo ha hablado en directo de la exclusiva de COOL sobre el juicio que la enfrentó a Rodolfo Sancho y ha contado su versión de lo sucedido. Una semana después de que ¡De viernes! emitiera una entrevista grabada con Silvia Bronchalo, la madre del condenado por asesinato, Daniel Sancho, se ha sentado en directo en el programa de Telecinco para hablar de que OKDIARIO publicara en exclusiva unas conversaciones entre ella y su hijo, ingresado en una cárcel de Tailandia.

Tras hablar de los audios que Bronchalo aceptó que había grabado ella misma en los que habla con su hijo encarcelado (y que OKDIARIO publicó en exclusiva), la invitada de ¡De viernes! se ha enfrentado a los vídeos que se montaron en COOL sobre el juicio que la enfrentaba a su ex pareja, el actor Rodolfo Sancho, por supuestos malos tratos.

En uno de los vídeos mostrados por COOL, Sancho aseguraba que su hijo había visto cómo su madre se había intentado suicidar, algo que Brolchalo ha admitido en el directo de Telecinco, pero con matices: “Eso que cuenta, en parte, es cierto. Yo tuve un intento de suicidio. Mi salud mental no era buena y no sabía cómo salir de ciertas situaciones. Rodolfo Sancho cuenta que Daniel estaba delante y eso no es cierto. A Daniel lo bajaron del piso tercero, donde estaba con su abuela. Lo bajaron para que me viera y el médico del Samiur les tuvo que echar».

Bronchalo ha contado que, una vez separada de Rodolfo, sufrió «un episodio violento», con el actor, por lo que le denunció. Además, la invitada ha dicho: «Él (Rodolfo) me dijo que yo no tenía un poder adquisitivo adecuado para llevarle a Marbella o a esquiar».

Bronchalo ha narrado que la infancia de Daniel, junto a la familia de su padre, estuvo sobreprotegida y le daban todos los caprichos materiales que él quería.

“Mi hijo a veces tenía ataques de ira y tiraba cosas, pero nunca fue violento contra mí”, ha aclarado la invitada al programa de Telecinco.