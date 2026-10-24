Silvia Bronchalo confiesa que ella grabó los audios con Daniel Sancho publicados en exclusiva por OKDIARIO: «Él lo sabía»

Después de que OKDIARO publicase en exclusiva los audios de Silvia Bronchano hablando con su hijo Daniel Sancho, encerrado en una cárcel de Tailandia tras el asesinato de Edwin Arrieta, la ex mujer del actor Rodolfo Sancho ha sido la protagonista del scoop en ‘¡De viernes!’ (Telecinco) y ha reconocido que esas conversaciones las grabó ella, pero que no tiene nada que ver con la filtración.

«Siempre grabo las conversaciones»

¡De viernes! ha abordado el momento en el que OKDIARIO publicó en exclusiva unas conversaciones entre Bronchalo y su hijo en las que Daniel le pide a su madre 100.000 euros para obtener su libertad. «¿Quién grabó esa llamada y quién la filtró?”, se han preguntado desde el programa de Telecinco.

«Yo grabé los audios. Siempre grabo sus conversaciones y tenía su permiso», ha admitido Bronchalo.

Ante la pregunta de quién filtró esas conversaciones, la madre de Daniel Sancho ha confesado que: «No lo sé. Eso me gustaría a mí saber. Yo no lo he filtrado. He puesto una denuncia para saber el origen de la filtración».

También se ha mostrado en ¡De viernes! el vídeo que publicó en exclusiva OKDIARIO de Daniel Sánchez desde la cárcel, a lo que la madre del condenado ha dicho que ella «no lo grabó».

Silvia Bronchalo confiesa que sintió «asco y náuseas» al enterarse de que se había filtrado una conversación privada con su hijo, que continúa en prisión en Tailandia. 💥 🪩 #DeViernes

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¿Quién es Alice?

En los audios publicados por OKDIARIO, Daniel se refiere a Alice como la persona capaz de mover el dinero que le pide a su madre dentro de Tailandia. «Alice fue contratada por los abogados del padre como intérprete y asesora jurídica», ha aclarado Bronchalo, además de confesar que esa mujer la gritó durante el juicio y le pidió dinero en metálico para una supuesta fianza.

«Estoy bastante mal»

Aunque Bronchalo prometió no volver a dar una entrevista (tras la que concedió a ¡De viernes! en febrero), ella misma ha explicado el motivo por el que ha querido hablar públicamente: «Estoy bastante mal, como si me hubiese pasado un tanque ruso por encima».

«Ha habido muchas informaciones falsas», ha dicho la protagonista del scoop asegurando que toda esa campaña en su contra ha estado orquestada desde el entorno de Rodolfo Sancho, señalando directamente a los abogados del padre de su hijo. «Por eso estoy aquí, para defenderme», ha querido aclarar Bronchalo.

«Yo me enteré por los medios de que la cadena perpetua de mi hijo se mantenía en Tailandia. Como madre siempre esperas que la situación mejore, pero, por lo menos, no le han incrementado la condena o la indemnización. Se ha quedado como está», ha aclarado Silvia.

El mensaje de Bronchalo a la familia Arrieta

«Yo no sé en qué estado está ahora mismo el proceso», ha dicho Bronchalo, además de recordar que, para que, dentro de ocho años, su hijo pueda ser trasladado a España, hace falta que pida disculpas a la familia de la víctima, al rey y que dé una compensación económica.

«A día de hoy, desconozco lo que él piensa», ha dicho la entrevistada cuando Santi Acosta le ha preguntado si Daniel está dispuesto a cumplir con dichos requisitos.

«Él piensa que si pide perdón, sería reconocer que lo planeó y él sigue diciendo que no fue premeditado», ha confesado Silvia sobre la postura de su hijo ante el asesinato de Edwuing Arrieta. “Yo le pediría a mi hijo que pida perdón a la familia, que escriba una carta, que pida perdón al rey. Entonces, la indemnización iría para adelante”, ha confesado Bronchalo, admitiendo, además, que, llegado el caso, ella pagaría dicha indemnización.

Bronchalo ha tenido unas palabras para la familia del hombre al que asesinó su hijo: «Todas las mañanas me levanto pensando en la madre de Edwin. Mi dolor es muy grande, pero ella no podrá volver a verle ni a escuchar su voz. Le diría que lo siento, que ojalá pudiera hacer algo al respecto, pero que no puedo traerle de vuelta a su hijo. Yo no sé qué hubiera sido de mí si me llaman y me dicen que han encontrado a mi hijo descuartizado en una playa o en una isla. Me parece que la reacción de la familia Arrieta ha sido impecable y que no se merecen lo que le ha pasado a su hijo. Se han comportado como magníficas personas». Además, Silvia ha admitido que se siente en deuda con la familia de la víctima.