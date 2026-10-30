Los técnicos expertos lo confirman: los números del cabezal de la calefacción no indican la potencia y por esa razón podrías estar pasando frío

Todos lo ven, pero la mayoría no sabe qué indican. Hablo de los números de los cabezales de los radiadores. Contrario a lo que todo el mundo piensa, el 1, 2, 3, 4 y 5 de la válvula no representan los grados de temperatura, sino un rango de confort térmico. Configurar mal estos números es el error más común por el que tu factura de la calefacción se dispara en invierno sin necesidad; así lo aseguran los expertos.

¿Qué significan los números del radiador?

Los números en el cabezal del radiador no indican la intensidad del calentamiento del mismo, sino la temperatura objetivo a la que se debe mantener la habitación. En cuanto el aire alcanza la temperatura prestablecida, corta el paso del agua caliente.

Cabe destacar que cada fabricante otorga un valor a los números de los radiadores, pero como norma general oscilan entre los mismos valores. Por eso, podríamos constatar que los números se corresponden con:

Estrella/Copo de nieve : cuando la temperatura llegue a los 6 o 7 grados , la válvula del radiador reduce el paso del agua. Esta función hace que no se congele la tubería.

: cuando la temperatura llegue a los , la válvula del radiador reduce el paso del agua. Esta función hace que no se congele la tubería. N.º 1 : se corresponde con 12 ºC . Ideal para una habitación vací a.

: se corresponde . Ideal para una a. N.º 2 : establece los 16 ºC .

: establece los . N.º 3 : indica un valor de 20 ºC para la habitación. Es el punto óptimo del confort en una habitación.

: indica un valor de para la habitación. Es el punto en una habitación. N.º 4 : marca los 24 ºC .

: marca los . N.º 5: fija la temperatura a los 28 ºC. Hace que el radiador funcione todo el rato.

El mito del número 5: la habitación no se calienta más rápido

Muchas veces lo hacemos por inercia al llegar a casa y notar que la casa está fría, pero esto sólo eleva la temperatura que quieres alcanzar. Es decir, no acelera por sí mismo el calentamiento de la habitación. Por tanto, si el ambiente está frío, que sepas que la válvula permite el mismo paso del agua caliente estando en el número 3 que en el número 5; ergo, sólo estás haciendo que siga calentando hasta una temperatura superior.

Si una habitación tardara demasiado en calentar, el problema no radica en la posición del número del radiador, sino que pueden ser diversos factores, como que el radiador se haya quedado pequeño para la estancia, o exista algo que interfiera con la potencia del calentador, como el aire en los radiadores.