Desde que mi fontanero me recomendó hacer esto con los radiadores cuando empezaba el frío, mi factura de la luz no ha vuelto a ser igual

Ahora que empieza a hacer más frío, son muchos los usuarios que deciden poner en funcionamiento sus radiadores. Algunos afirman que sus radiadores no calientan como antes, o notan que tardan en calentarse, como que éstos están fríos por arriba y por abajo no. No obstante, cada vez son más los fontaneros que están revisando estos dispositivos por falta de mantenimiento.

Recomendaciones para un correcto funcionamiento de los radiadores

Lo primero que debes comprobar es que tu radiador caliente de forma uniforme. Si la parte superior de éstos permanece fría, mientras que la inferior se calienta, podría deberse a la presencia de aire en el sistema. Por eso los fontaneros recomiendan purgar tus radiadores antes de comenzar con el uso diario y prolongado de los mismos.

Fijarte en que no haya fugas

Después de esta revisión, si hubiera algún radiador que no calentase, podría ser porque las llaves estuvieran cerradas. Además, si observaras algún goteo inusual alrededor de las válvulas, deberías contactar con algún profesional para que te asesore.

Mantener limpio el radiador

Con el transcurso del verano, es probable que se haya acumulado polvo en el radiador. Por eso, recomiendan limpiar a fondo los radiadores para que la suciedad no se caliente y se disperse en el aire. Una manera de hacerlo es con un paño húmedo o un cepillo adecuado. ¡Ojo! Esta limpieza debe hacerse siempre con el aparato frío y apagado.

Comprobar los alrededores

Los expertos recomiendan despejar el espacio que rodea al radiador. Esto, por obvio que parezca, puede hacer que un radiador, aunque funcione correctamente, no caliente de la forma más efectiva posible. Se debe a que la presencia de muebles grandes puede entorpecer el paso del aire caliente a la habitación. De normal, el aire caliente tiende a subir, y si encuentra un obstáculo a su paso, como un sofá, parte de ese calor puede quedarse atrapado y no permitir que este aire ascienda a la habitación.