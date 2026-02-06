El sencillo truco de un fontanero para que los radiadores funcionen como el primer día

Los radiadores pueden funcionar como el primer día con un sencillo truco que nos explica este fontanero. Es hora de apostar claramente por este sistema que realmente puede acabar siendo el que nos acompañe en unos días en los que necesitamos hacer realidad ese ideal de que la casa esté perfectamente calefactada, invirtiendo lo menos posible. Es una manera de hacer realidad, algunos datos que serán los que marcarán un antes y un después. Una opción de lo más recomendable que puede acabar siendo la que marque el inicio del invierno.

El descenso de la temperatura acabará siendo una realidad. En especial en estos días en los que parece que todo encaje de una forma diferente. Es la hora de apostar por una situación cambiante que quizás nos haga reaccionar a tiempo y en especial con la ayuda de este truco de un fontanero. Eso sí, ante cualquier duda sobre este truco o cualquier problema en la instalación, debemos acudir a estos expertos que pueden acabar siendo los que marcarán un antes y un después. De la mano de determinados detalles que son claves conseguiremos ganar en confort y ahorrar dinero.

Los radiadores deben funcionar como el primer día

Habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para hacer funcionar los radiadores como el primer día, de la mano de una serie de elementos que serán los que marcarán un antes y un después. Es cuestión de ponernos manos a la obra con algunos elementos que hasta la fecha no hubiéramos pensado.

Este dispositivo que mantiene nuestra casa en perfectas condiciones puede ser determinante. Sin un mantenimiento adecuado de los radiadores, acabaremos obteniendo una serie de problemas que empezarán con una situación limpite en algunos procesos que quizás no esperaríamos.

Gastar de más o no conseguir que la casa esté a la temperatura adecuada, será algo que nos servirá de mucho más de lo que nos imaginaríamos. Sin duda alguna, debemos tener en cuenta que habrá llegado el momento de apostar claramente por un mantenimiento adecuado que pasa por ir en busca de un buen fontanero, o, al menos, intentar aplicar de la mejor forma posible, este truco viral que puede hacer que nuestra casa esté mucho mejor.

Toma nota de cómo hacer que todos los radiadores de tu casa funcionen perfectamente. Es la hora de conseguir lo que nuestra casa necesita.

Este es el mejor truco de un fontanero

La OCU nos explica la forma de purgar los radiadores paso a paso que debemos tener en cuenta y que puede ser clave para conseguir que nos den sus mejores sensaciones.

Para saber si es necesario realizar esté purgado, un síntoma clave, es que oigas ruidos extraños en el sistema, como gorgoteos. No obstante, la forma más clara de “sentirlo” es si al tocar el radiador, la parte superior está más fría que la inferior, ya que el aire tiende a subir.

Una vez identificado el problema, lo primero a tener en cuenta es que el purgado debe hacerse siempre con la calefacción apagada. El radiador debe estar frío, ya que el circuito de calefacción debe estar parado para que la bomba de la caldera no mueva el circuito de agua y junto a esta mueva también el aire acumulado en el sistema. Cuando no hay movimiento en el circuito de calefacción, el aire al pesar menos se queda en la parte alta del radiador, de este modo facilita el purgado.

El siguiente paso será cerrar la llave de paso de agua al radiador que se vaya a purgar, conviene empezar siempre por el que esté más cercano a la caldera, así seguiremos el sentido del flujo del agua dentro del sistema de calefacción.

Una vez hecho esto, ayudándote de una llave inglesa, o de un destornillador en caso de que cuente con una marca para ello, gira la válvula de purgado que se encuentra en la parte superior del radiador, y mantenla abierta hasta que comience a salir agua de forma constante, y sin gorgoteos (coloca un pequeño recipiente en la parte inferior de la válvula para recoger el agua que salga a través de la misma). Será necesario que repitas el proceso en cada uno de los radiadores de su vivienda.

Una vez terminado el purgado de todos los radiadores, no olvides revisar la presión del agua de la caldera, generalmente debe estar entre 1 – 1,5 bares (el manómetro suele estar en la parte inferior de la caldera, y suele tener una zona verde, que es dónde debe colocarse la aguja).

Con estos consejos y un buen técnico dispuesto a obtener aquello que necesitamos, sólo tendremos que prepararnos para disfrutar del mejor confort posible en nuestra casa. Habrá llegado el momento de poner en práctica un elemento que puede ser fundamental.