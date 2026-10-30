Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el Barcelona - Alavés de la Liga El Camp Nou acoge este partidazo de la jornada 11 de la Liga que es el Barcelona - Alavés

El Camp Nou está listo para volver a recibir a los futbolistas del club azulgrana en este Barcelona – Alavés. Es la primera vez que se reencuentran tras perder el Clásico en la Ciudad Condal hace unos días y los jugadores necesitarán del apoyo de los hinchas para intentar volver a conseguir una victoria. Te detallamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver este choque de la jornada 11 de la Liga.

Barcelona – Alavés de la Liga: a qué hora empieza el partido

El Barcelona recibe la visita del Alavés para jugar el partido que corresponde a la jornada 11 de la Liga. El cuadro que entrena Hansi Flick suma dos derrotas consecutivas -PSG y Real Madrid- y el objetivo es romper esa mala racha y volver a la senda de la victoria para seguir manteniendo el liderato en la clasificación. Delante estará el combinado babazorro, que intentará dar la sorpresa en la Ciudad Condal y seguir luchando por puestos europeos.

La Liga ha programado este apasionante partido entre el Barcelona y el Alavés que cayó en la jornada 11 de la Liga para este sábado 31 de octubre. La patronal ha fijado la hora de inicio del encuentro que se juega en el Camp Nou para las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el Barcelona – Alavés de la Liga: canal de TV y cómo ver online

Las dos plataformas que poseen los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país los partidos que se jueguen en el campeonato liguero son Dazn y Movistar+. El Barcelona – Alavés de la jornada 11 de la Liga se va a poder ver en directo por televisión a través del canal Movistar la Liga, así que no se podrá ver en abierto ni gratis por la TV. Los clientes de este medio de comunicación también tienen la opción de descargarse la aplicación en una tablet, un teléfono móvil o una smart TV y así ver todo lo que ocurra en el Camp Nou en streaming y en vivo online.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que ocurra en la previa de este choque correspondiente a la jornada 11 de la Liga. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – Alavés desde una hora y media antes de que comience y cuando concluya todo en el Camp Nou publicaremos la crónica y compartiremos con nuestros lectores las reacciones relevantes que nos lleguen desde la Ciudad Condal.

Dónde escuchar por radio gratis en directo el Barcelona – Alavés

Los aficionados que no vayan a poder ver por televisión en directo ni en vivo online ni en streaming este partidazo de la jornada 11 de la Liga deben saber que podrán escuchar gratis por la radio el Barcelona – Alavés. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, RNE u Onda Cero conectarán con el Camp Nou para narrar el minuto a minuto de lo que ocurra allí.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Barcelona – Alavés?

El Camp Nou, situado en el barrio barcelonés de Les Corts, será el recinto deportivo donde se va a jugar el Barcelona – Alavés de la jornada 11 de la Liga. Inaugurado en 1957, la casa de todos los culés está en reformas y ahora mismo sólo pueden entrar en su interior algo más de 62.000 espectadores, por lo que se espera que haya una buena entrada este sábado para animar a los culés.

El Comité Técnico de Árbitros designó al colegiado Adrián Cordero Vega para que imparta justicia en el Barcelona – Alavés correspondiente a la jornada 11 de la Liga. A los mandos del VAR estará Valentín Pizarro Gómez, por lo que tiene la responsabilidad de avisar a su compañero si se le escapa alguna jugada polémica clara y clamorosa y recomendarle que revise la acción en la pantalla que estará entre los dos banquillos del Camp Nou.