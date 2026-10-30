La compositora Marisa Manchado, Premio Nacional de Música 2024, entre los desaparecidos del accidente ferroviario de Urda

La tragedia ferroviaria de Urda ha dejado una profunda conmoción en el mundo de la cultura española. Entre las personas desaparecidas tras el grave accidente se encuentra Marisa Machado, compositora madrileña y una de las figuras destacadas de la creación musical contemporánea en nuestro país, reconocida con el Premio Nacional de Música 2024 por su ópera La regenta.

La noticia ha provocado numerosas muestras de cariño y preocupación entre compañeros de profesión, amigos y representantes del ámbito cultural. La Asociación de Mujeres en la Música ha comunicado públicamente que Machado todavía no había sido localizada y ha trasladado su solidaridad a todas las víctimas y sus familias.

«Estamos especialmente preocupadas por nuestra compañera y amiga», señalaba la asociación en un mensaje difundido a través de sus redes sociales, en el que también expresaba su deseo de que la compositora aparezca pronto y pueda reencontrarse con sus seres queridos.

Una de las voces que ha reaccionado con mayor emoción ha sido la de la escritora Rosa Montero, con quien Marisa Machado trabajó en el libreto de la ópera El cristal de agua fría. Montero ha recordado a la compositora como una mujer extraordinaria y una creadora excepcional.

«Marisa es una música extraordinaria y una mujer maravillosa», escribió la autora, visiblemente afectada por la noticia. La escritora reconoció sentirse aturdida y desolada ante la tragedia, aunque quiso aferrarse a la esperanza de que Machado pudiera encontrarse entre las personas heridas.

Una trayectoria reconocida con el Premio Nacional de Música

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Más allá de la angustia que rodea su desaparición, el nombre de Marisa Machado representa una trayectoria de enorme relevancia para la música española. En 2024 recibió el Premio Nacional de Música junto a la soprano Yolanda Auyanet, un reconocimiento concedido por el Ministerio de Cultura.

Machado fue distinguida por su ópera La regenta, inspirada en la célebre novela de Leopoldo Alas Clarín y estrenada en 2023 en las Naves del Español, en Matadero Madrid. Una obra que trasladó al lenguaje musical uno de los grandes clásicos de la literatura española.

Su carrera también ha estado vinculada a la gestión cultural. Entre 2007 y 2008 ocupó el cargo de subdirectora general de Música y Danza del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM).

La esperanza de volver a abrazarla

La incertidumbre continúa siendo especialmente dolorosa para sus familiares y amigos. Según la información publicada, se esperaba la llegada de un familiar desde Tenerife para facilitar las labores de identificación mediante pruebas de ADN. Mientras avanzan las tareas de los equipos forenses y de emergencia, el mundo de la música permanece pendiente de cualquier noticia sobre su paradero.

La tragedia de Urda deja historias personales detrás de cada víctima y cada desaparición. En el caso de Marisa Machado, la preocupación se extiende por todo un sector cultural que hoy espera, con el corazón encogido, que la compositora pueda regresar junto a los suyos. Porque, por encima de los premios, los escenarios y los reconocimientos, hoy lo importante es una sola cosa: que Marisa aparezca.