Aitana ha vuelto a demostrar que, incluso cuando se encuentra a miles de kilómetros de casa, sigue muy pendiente de lo que sucede en España. La artista catalana ha interrumpido momentáneamente su concierto en Monterrey, México, para pronunciar unas palabras de apoyo a las víctimas del grave accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), una tragedia que ha conmocionado al país.

La cantante se encuentra al otro lado del Atlántico con su gira Cuarto Azul World Tour, pero la noticia del siniestro no ha pasado desapercibida para ella. Visiblemente afectada por lo sucedido, ha querido aprovechar un momento de su espectáculo para trasladar sus condolencias a las familias que están atravesando uno de los momentos más difíciles de sus vidas.

Aitana se acuerda de España desde México

Durante su intervención, la intérprete ha explicado a los asistentes que la jornada estaba siendo especialmente triste en España debido al accidente ferroviario. Conmovida por la gravedad de lo ocurrido, ha decidido dedicar unos minutos de su actuación a quienes están sufriendo las consecuencias de esta tragedia.

La artista ha expresado su pésame a los familiares de las víctimas y ha reconocido que la noticia había dejado una profunda sensación de tristeza entre quienes la habían conocido. Con este gesto, Aitana ha querido mostrar su cercanía y solidaridad, pese a encontrarse lejos de su país en un momento tan delicado.

«Aunque esté lejos de casa, obviamente lo llevo dentro», ha expresado durante el concierto, dejando claro que la distancia no le impide sentirse afectada por lo sucedido. Sus palabras han servido para recordar a las personas que han perdido la vida y a todas aquellas familias que ahora deben afrontar las consecuencias del accidente.

La cantante también ha señalado que quería aprovechar ese momento para compartir públicamente su pésame, consciente de que se trataba de una noticia que había causado una enorme conmoción en España.

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Un mensaje de apoyo antes de continuar con la gira

Después de dedicar estas palabras a los afectados, Aitana ha retomado el concierto con un mensaje dirigido al público mexicano. La cantante ha reconocido que la noche era muy especial y ha expresado su deseo de regresar pronto a Monterrey, una ciudad en la que estaba disfrutando de una nueva parada de su gira internacional.

La artista ha querido mantener ese equilibrio entre el respeto por lo sucedido y el compromiso con los seguidores que habían acudido al espectáculo. Por ello, tras trasladar sus condolencias, ha animado al público a disfrutar de la velada antes de continuar interpretando algunos de sus temas más conocidos.

El gesto ha puesto de manifiesto la sensibilidad de la cantante ante una tragedia que ha generado numerosas muestras de solidaridad. Aitana ha aprovechado su altavoz y la atención de miles de personas para enviar un mensaje de cariño a las familias afectadas, sin olvidar que ella misma estaba viviendo una noche importante junto a sus seguidores.

La tragedia ferroviaria conmociona al país

El accidente de Urda ha provocado una gran preocupación y numerosas reacciones públicas. En medio de las muestras de apoyo, las palabras de Aitana destacan por haberse producido durante una actuación internacional, cuando la cantante se encontraba lejos de España.

Su intervención ha sido una manera de acompañar simbólicamente a las familias en unas circunstancias especialmente dolorosas. Un gesto breve, pero cargado de significado, con el que la artista ha querido dejar claro que, incluso a miles de kilómetros, no permanece ajena al sufrimiento de sus compatriotas.

Mientras continúa con su Cuarto Azul World Tour, Aitana ha reservado un espacio en su concierto para recordar a quienes atraviesan este difícil momento. Porque, más allá de la música y de los escenarios, hay noticias que obligan a detenerse y dedicar unas palabras a quienes más lo necesitan.