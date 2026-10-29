El adiós de Carlos Herrera a Fátima Báñez, la ex ministra fallecida en la tragedia ferroviaria de Toledo: «Fue una gran persona»

La tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) ha dejado a España sumida en el dolor y la conmoción. Entre las víctimas mortales del siniestro se encuentra Fátima Báñez, ex ministra de Empleo y Seguridad Social y presidenta de la Fundación CEOE, cuyo fallecimiento ha provocado numerosas muestras de pesar en el ámbito político, empresarial y personal. Una pérdida que también ha golpeado de cerca a Carlos Herrera, que conocía a la política onubense y ha querido dedicarle unas emotivas palabras durante su programa, Herrera en COPE.

El periodista ha recordado a Báñez con el cariño de quien había compartido conversaciones y conocía de primera mano su trayectoria, tanto en la política como en su vida fuera de ella. «Perdimos gente, por ejemplo, a Fátima Báñez, a gente que conocimos bien. Fue una gran persona y una gran ministra», ha lamentado el comunicador, visiblemente afectado por las consecuencias de un accidente que ha truncado la vida de decenas de personas y ha dejado tras de sí una profunda herida. Sus palabras han servido para poner rostro a una de las víctimas de una tragedia que mantiene al país pendiente de las labores de rescate y de la evolución de los heridos.

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Durante su intervención, Herrera también ha recordado que la exministra parecía haber dejado atrás la primera línea política y que, al menos en las conversaciones que había mantenido con ella, no contemplaba regresar a esa actividad. «No sé si estaba llamada a nuevas aventuras políticas, ella siempre decía que no, que estaba muy bien en la vida personal y laboral o empresarial que llevaba», ha explicado. Una reflexión que permite acercarse a la etapa vital en la que se encontraba Báñez, alejada de los focos de la política institucional, pero todavía vinculada al mundo económico y empresarial.

El periodista ha querido terminar su homenaje con un mensaje de cariño dirigido a sus seres queridos, consciente de que detrás de cada víctima hay una familia que debe enfrentarse a una pérdida irreparable. «A su familia le trasladamos su abrazo más sincero, como a todas las familias», ha expresado. Unas palabras que se suman a las numerosas muestras de condolencia que se han sucedido desde que se conoció la magnitud del accidente ferroviario.

Fátima Báñez, una vida dedicada a la política y al ámbito empresarial

La muerte de Fátima Báñez supone la pérdida de una figura destacada de la política española de los últimos años. Nacida en San Juan del Puerto (Huelva), desarrolló buena parte de su carrera en el Partido Popular y ocupó una de las responsabilidades más relevantes de los Gobiernos de Mariano Rajoy: el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que dirigió entre 2011 y 2018. Durante ese periodo, su nombre quedó ligado a algunas de las principales decisiones laborales y económicas adoptadas por el Ejecutivo en una etapa marcada por las consecuencias de la crisis financiera y por el elevado desempleo.

Tras abandonar el Gobierno, Báñez continuó desarrollando su carrera profesional en el ámbito empresarial. En 2020 asumió la presidencia de la Fundación CEOE, desde donde mantuvo su relación con el tejido empresarial español y participó en iniciativas vinculadas al empleo, la formación y la competitividad. Precisamente, su responsabilidad al frente de esta institución explica el motivo de su desplazamiento cuando se produjo el accidente.

Fátima Báñez viajaba en un tren Iryo con destino a Sevilla para asistir a un acto empresarial organizado por la patronal andaluza. Lo que debía ser un trayecto habitual hacia su tierra natal terminó convirtiéndose en su último viaje. La noticia de que se encontraba entre las víctimas ha causado una enorme conmoción entre quienes trabajaron con ella y entre las personas que la conocieron a lo largo de su trayectoria pública. Desde la Fundación CEOE expresaron su preocupación cuando todavía no habían conseguido localizarla tras el siniestro. «Viajaba en uno de los trenes accidentados. Los empresarios estamos consternados», trasladaron desde la organización antes de que se confirmara el desenlace.