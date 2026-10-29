Lamine Yamal (19 años) sobre su infancia: «Vivíamos en un piso donde cocina y habitación estaban juntas»

El éxito de Lamine Yamal en el fútbol contrasta con las condiciones en las que creció en Rocafonda, un barrio de Mataró (Barcelona). El jugador del FC Barcelona ha conseguido convertirse en una de las figuras más destacadas del deporte español, pero mantiene muy presente el esfuerzo que hicieron sus padres para que pudiera cumplir su sueño. Ahora, con los ingresos que le proporciona su profesión, también puede ayudar a su familia y ofrecerle una vida más cómoda.

Una de las personas más importantes para el futbolista es su madre, Sheila Ebana, que trabajó para sacar adelante a la familia mientras él crecía. Yamal recuerda que durante aquellos años los recursos eran limitados y que las condiciones de la vivienda distaban mucho de las que puede permitirse hoy. Esa experiencia ha marcado su forma de entender el éxito y explica por qué concede tanta importancia al bienestar de los suyos.

La casa que le compró a su madre

El delantero ha querido devolver a su madre una parte de todo lo que hizo por él. Cuando tuvo la posibilidad económica, decidió comprarle una vivienda y dejar que ella eligiera dónde quería vivir. «Le compré una casa a mi madre donde eligió. Le pregunté la zona y le dije la que tú quieras», explicó al recordar la decisión.

El contraste con su infancia es evidente. «Yo venía de estar en un piso donde la cocina y la habitación estaban en el mismo sitio», contó el futbolista. La vivienda en la que vivía entonces refleja las dificultades económicas que atravesaba su familia antes de que su carrera despegara y le permitiera mejorar sus condiciones de vida.

Para Yamal, poder ayudar a los suyos tiene un valor especial porque conoce de primera mano los sacrificios que hicieron por él. Su objetivo no es únicamente disfrutar de los frutos de su carrera, sino conseguir que sus familiares vivan con mayor tranquilidad y que su hermano pequeño tenga oportunidades que él no pudo disfrutar durante su infancia.

El agradecimiento a su familia

El futbolista también ha hablado del papel que desempeñó su madre en su educación. «Mi madre siempre me quería hacer estudiar, me hacía extraescolares, me hacía quedarme. A veces me decía: ‘No vas a ir a jugar si no estudias’», recordó en el pódcast de Jose Ramón de la Morena. Aunque el fútbol terminó convirtiéndose en su profesión, su madre insistía en que no descuidara los estudios.

Yamal ha resumido su felicidad actual en poder cuidar de los suyos: «Veo a mi madre feliz, veo que mi hermano puede tener la infancia que yo hubiera querido y eso es lo que más feliz me pone». También ha destacado la tranquilidad que ahora disfrutan sus familiares: «Mi padre está tranquilo en su casa, mi abuela está tranquila en su casa, mi madre tiene todo lo que ella quiera. Para mí es mi reina, es lo que más quiero. Es todo lo que un niño puede pedir».