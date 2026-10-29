El alimento que Antonio Banderas redujo tras su infarto: «Los cardiólogos recomiendan limitar su consumo»

Cuidar la salud no siempre exige grandes sacrificios, pero sí aprender a escuchar al cuerpo. Antonio Banderas lo sabe bien. El actor malagueño, reconocido internacionalmente por su trayectoria cinematográfica, decidió replantearse parte de su estilo de vida después de sufrir un infarto en Londres en 2017. Desde entonces, la alimentación y el ejercicio han adquirido un papel fundamental en su rutina.

Uno de los cambios más importantes ha sido reducir considerablemente el consumo de carne roja . En una entrevista con la revista Men’s Health , el intérprete explicó cómo aquel episodio le hizo tomar conciencia de la importancia de cuidar su corazón. «Confieso que desde que tuve el percance con el corazón, como menos carne roja y he tenido que reducir mucho su consumo», reconoció. Su decisión refleja una preocupación cada vez más extendida: la importancia de cuidar la alimentación para proteger la salud cardiovascular y prevenir posibles complicaciones.

Una alimentación diferente después del susto

Aunque la carne roja puede formar parte de una dieta equilibrada, consumirla en exceso, especialmente cuando se trata de carnes procesadas, se relaciona con un mayor riesgo de problemas cardiovasculares . Los embutidos, el beicon y otros productos similares suelen contener cantidades elevadas de sal y, dependiendo del producto, grasas saturadas.

Por eso, los especialistas recomiendan moderar su consumo y dar protagonismo a otras fuentes de proteínas , como el pescado, las legumbres, los frutos secos y las carnes blancas. También resulta beneficioso incorporar frutas, verduras y cereales integrales a la alimentación diaria.

En el caso de Banderas, no se trata de seguir una dieta complicada ni de renunciar al placer de comer. El actor ha explicado que disfruta cocinando y que intenta preparar platos que sabe que le sientan bien. Además, encuentra en esta actividad una forma de relajarse y desconectar de sus obligaciones profesionales.

Correr para mantener el corazón en forma

La alimentación no es el único aspecto que ha cambiado en la vida del intérprete. La actividad física también ocupa un lugar destacado en sus hábitos cotidianos . Según explicó en la citada entrevista, suele correr unos diez kilómetros cada dos o tres días para mantenerse en forma y cuidar su salud cardiovascular.

El ejercicio regular ayuda a controlar la presión arterial, mejorar la capacidad física y mantener un peso saludable. No obstante, la actividad más adecuada depende de las circunstancias de cada persona, especialmente cuando existen antecedentes cardíacos.

Pequeños cambios que pueden marcar la diferencia

La experiencia de Antonio Banderas recuerda que cuidar el corazón implica adoptar hábitos saludables y mantenerlos en el tiempo , en lugar de buscar soluciones milagrosas. Reducir las carnes procesadas, mejorar la calidad de la alimentación y mantenerse activo son medidas que pueden contribuir a prevenir enfermedades cardiovasculares. Eso sí, haber sufrido un infarto requiere un seguimiento médico individualizado. Cada persona debe adaptar su alimentación y su actividad física a sus necesidades.