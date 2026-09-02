El asador gallego que une a Jennifer Lopez y al Rey Juan Carlos I: el refugio gastronómico de la ‘jet set’

En Sanxenxo, Pontevedra, hay un restaurante que se ha convertido en una de las direcciones imprescindibles para los amantes de la carne. Se trata de O Xesteira, un asador de tradición familiar donde el producto gallego, el fuego y la parrilla son los grandes protagonistas. Un lugar que, además, ha recibido en sus mesas a dos visitantes muy conocidos: Jennifer Lopez y el rey Juan Carlos. La cantante y actriz estadounidense Jennifer Lopez visitó O Xesteira durante su paso por Pontevedra el pasado verano, coincidiendo con su gira. Ahora, el establecimiento ha vuelto a llamar la atención tras recibir al rey Juan Carlos, que durante su estancia en Sanxenxo aprovechó para acercarse a este restaurante especializado en carnes.

Pero O Xesteira es mucho más que un restaurante conocido por sus ilustres comensales. Detrás del proyecto está Luis Rodríguez Vicente, cocinero y responsable del establecimiento, que tomó las riendas del negocio hostelero familiar después de haber estado vinculado al mundo del piragüismo. Su llegada supuso una evolución del restaurante hasta convertirlo en uno de los grandes referentes de la carne en la provincia de Pontevedra.

Un restaurante familiar convertido en referente

Situado en Lugar Xesteiriña, 23, Sanxenxo, O Xesteira mantiene el espíritu de una casa familiar, con un comedor cálido y acogedor y una terraza agradable. Su propuesta se basa en una fórmula sencilla pero efectiva: buen producto, cocina tradicional y una parrilla trabajada con precisión. Una filosofía que ha permitido a este restaurante hacerse un nombre propio en la gastronomía pontevedresa.

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La carne gallega, protagonista

Si hay algo que define la cocina de O Xesteira es la importancia que concede a la materia prima. La carta apuesta especialmente por las carnes de calidad, con especial protagonismo para el producto gallego. Entre sus platos estrella encontramos el solomillo de vaca gallega, el entrecot de vaca gallega y los chuletones de vaca y buey de razas locales. Son piezas seleccionadas por su calidad y preparadas a la parrilla, dejando que el fuego haga su trabajo sin necesidad de excesivos artificios.

Aunque la carne ocupa un lugar destacado, la propuesta gastronómica va más allá. La parrilla también es protagonista en las verduras, con platos como las flores de alcachofa a la brasa, los puerros, las setas de ostra o los espárragos verdes. La carta incorpora además algunos productos del mar, en homenaje al entorno de las Rías Baixas, así como entrantes como las croquetas de cecina y de rabo de toro o el carpaccio de picaña madurada.

Postres para terminar el festín

La propuesta de O Xesteira también reserva un espacio importante para los postres caseros. Entre las opciones destacan la tarta de queso al horno, la tarta de queso con pistacho, la tarta cremosa de queso azul, el brownie de chocolate y la mousse de chocolate. La carta se adapta además a los productos de temporada. En época de fresas, por ejemplo, el restaurante ofrece fresas maceradas con vino dulce acompañadas de helado de limón, una combinación que aporta un punto fresco al final de la comida.