La playa gallega que ha enamorado a Richard Gere y Alejandra Silva: un paraíso a 15 minutos de La Coruña

Cuando se habla de playas paradisíacas en Galicia, muchas miradas se dirigen a los arenales más conocidos de las Rías Baixas. Sin embargo, en la costa de Oleiros, a apenas 15 minutos de A Coruña, se esconde un rincón que ha conquistado a Richard y Alejandra Gere por su belleza, su privacidad y su entorno natural. Se trata de la playa de Bastiagueiro, un lugar que la familia considera un auténtico refugio para desconectar del ritmo cotidiano.

Aunque la pareja reside actualmente en Estados Unidos y pasa largas temporadas en la costa mexicana de Jalisco, Galicia sigue ocupando un lugar muy especial en sus vidas. Alejandra Gere mantiene un fuerte vínculo con esta zona desde la infancia, ya que aquí pasó muchos de sus veranos en la finca familiar situada frente al mar. Ese cariño por Oleiros ha terminado enamorando también al actor de Hollywood, que siempre ha elogiado el paisaje verde y la tranquilidad del litoral gallego.

Bastiagueiro destaca por ser una playa amplia, de arena fina y abierta al Atlántico, con cerca de 600 metros de longitud y un entorno que combina naturaleza y servicios. Su ambiente relajado la convierte en una opción perfecta tanto para quienes buscan descansar junto al mar como para los aficionados a deportes acuáticos como surf, longboard o bodyboard, gracias a unas olas accesibles para principiantes.

Uno de los aspectos que más valoran quienes la visitan es la sensación de amplitud y privacidad, incluso durante los meses de verano. A diferencia de otros destinos masificados, este arenal conserva un ambiente familiar y tranquilo, algo que explica por qué se ha convertido en uno de los lugares preferidos de la familia Gere.

El paseo marítimo que une Bastiagueiro con las playas de Santa Cristina y Santa Cruz permite recorrer parte del litoral disfrutando de unas magníficas vistas de la ría de A Coruña. Durante el recorrido es posible descubrir espacios naturales, zonas ajardinadas y uno de los monumentos más emblemáticos del municipio: el castillo de Santa Cruz, una fortaleza histórica situada sobre un islote y conectada con tierra firme mediante una pasarela peatonal.

El apego de Alejandra Gere a este rincón gallego va mucho más allá de unas vacaciones estivales. Diversas informaciones apuntan a que la pareja estaría valorando construir una residencia en las inmediaciones de la playa, una decisión que reforzaría todavía más su estrecha relación con Oleiros y con la costa coruñesa.

Pero Bastiagueiro es sólo una parte del atractivo del municipio. Oleiros está considerado uno de los lugares con mayor calidad de vida de Galicia, gracias a la combinación de espacios naturales, urbanizaciones cuidadas y una amplia oferta de ocio al aire libre. Muy cerca se encuentra también el Monumento Natural Costa de Dexo-Serantes, un espectacular tramo de costa con acantilados, senderos y miradores que permite descubrir la cara más salvaje del Atlántico.

La experiencia se completa con una excelente gastronomía basada en productos del mar. Restaurantes de reconocido prestigio ofrecen pescados y mariscos frescos que convierten cualquier visita en un auténtico viaje por los sabores gallegos, siempre en un ambiente discreto y alejado del turismo masivo.