El drama del actor César Vicente tras el accidente de Urda: buscan a su padre y recibe noticias falsas sobre su muerte

La angustia y la incertidumbre continúan marcando las horas posteriores al trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha dejado decenas de víctimas mortales y numerosos heridos. Mientras los equipos de emergencia siguen trabajando y las familias buscan desesperadamente noticias de sus seres queridos, el actor César Vicente, conocido por su participación en Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar, vive uno de los momentos más difíciles de su vida: la desaparición de su padre, César Vicente Sanz. Desde que se produjo el siniestro, el intérprete sevillano ha recurrido a las redes sociales para difundir su fotografía y facilitar cualquier información que pueda ayudar a localizarlo. Han transcurrido más de 24 horas desde que perdió el contacto con su progenitor, que viajaba en uno de los trenes implicados en el accidente.

Según la información difundida por el propio actor, su padre ocupaba el asiento 13A del vagón 8 y llevaba consigo un maletín y un gato. Ante la falta de noticias, César mantiene la esperanza de que pueda encontrarse entre los heridos trasladados a alguno de los centros sanitarios y que todavía no haya sido identificado o localizado por sus familiares. A través de varias publicaciones en sus historias de Instagram, el intérprete ha compartido los datos disponibles sobre su padre, de 63 años según la información difundida en las últimas horas, con el objetivo de ampliar el alcance de la búsqueda. Entre los hospitales mencionados en los llamamientos figuran el Hospital 12 de Octubre, el Hospital Universitario La Paz y el Hospital Universitario de Getafe, en Madrid, así como el Hospital de Albacete. La familia intenta recabar cualquier pista que permita reconstruir lo ocurrido desde el momento del accidente.

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