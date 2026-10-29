Pepa Muñoz se vuelca con la tragedia ferroviaria de Toledo: «Estamos actuando como en la DANA, llevando bocadillos y food trucks a los equipos de rescate»

La solidaridad también se abre paso en medio de una de las jornadas más difíciles de las últimas horas. Mientras los equipos de emergencia continúan trabajando tras el grave accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo, la respuesta de quienes se han movilizado para prestar ayuda comienza a llegar a la zona. Entre ellos se encuentra la cocinera Pepa Muñoz, que ha vuelto a poner su trabajo y el de su equipo al servicio de las personas que más lo necesitan en una situación de máxima emergencia. La chef, conocida por su compromiso con las causas solidarias, ha participado en el dispositivo de apoyo alimentario desplegado tras la colisión, con el objetivo de atender tanto a los pasajeros afectados como a los profesionales que siguen trabajando sobre el terreno.

COOL se ha puesto en contacto con el equipo de Pepa Muñoz para conocer cómo se están organizando ante la tragedia. Desde su entorno han confirmado a este medio que se encuentran preparando y distribuyendo bocadillos para trasladarlos hasta el lugar del accidente y atender las necesidades que vayan surgiendo. La propia Pepa se ha desplazado hasta la zona para colaborar y participar en el reparto de alimentos, en una movilización que recuerda a la respuesta que ella y otros cocineros pusieron en marcha durante la DANA. «Estamos actuando como en la DANA, llevando bocadillos y food trucks a los equipos de rescate», han explicado, poniendo de manifiesto la importancia de ofrecer una ayuda práctica y directa a quienes afrontan las consecuencias del siniestro.

La intervención se está desarrollando en coordinación con World Central Kitchen (WCK), la organización humanitaria fundada por el chef español José Andrés, que ha activado sus recursos para dar apoyo a los afectados. La entidad ha movilizado desde su centro de operaciones de Madrid dos food trucks y un vehículo todoterreno de apoyo, con el propósito de facilitar la distribución de alimentos en el área de intervención. Los vehículos cumplen funciones complementarias: uno está equipado para cocinar y preparar comida, mientras que el otro permite distribuirla entre las personas que necesitan asistencia. A esta respuesta se suman los bocadillos preparados por Pepa Muñoz y su equipo.

El equipo de la madrileña ha explicado que su prioridad es responder cuanto antes a las necesidades que surgen durante una emergencia de estas características. Asimismo, subrayan la importancia de actuar con rapidez cuando se produce una catástrofe. «Cuando se produce una crisis como esta, cada minuto cuenta. Nuestros equipos se están movilizando con alimentos y recursos listos para ayudar a las personas afectadas por el accidente», ha señalado. Sus palabras reflejan la urgencia de una intervención en la que los recursos disponibles deben ponerse al servicio de quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad, mientras los equipos de emergencia continúan con sus tareas. «Sabemos lo importante que es proporcionar alimentos tanto a los pasajeros como a los socorristas que trabajan incansablemente para salvar vidas», explican. «WCK cuenta con una sólida red de socios locales en toda España, lo que nos permite movilizarnos rápidamente cuando las comunidades se enfrentan a emergencias», concluyen.

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