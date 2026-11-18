El tardeo es un arte. En Madrid es capaz de reunir amistades y compañeros de todo tipo, aleando a los asistentes del vocabulario laboral. Encapsula, en cierta manera, esas ganas de llegar al fin de semana en pequeñas dosis que acontecen de lunes a jueves. Como ocurre siempre, cuando tan asentado gana popularidad, la oferta empieza a aumentar. Esto no es sólo un principio económico, sino la consecuencia que hace que cada vez haya más y mejores tardeos en la ciudad. En esta ocasión nos acercamos a la zona de Chamberí para descubrir After Wine, el nuevo tardeo de Norah que invita a los amantes del vino a vivir este clásico madrileño todos los días, de 17:00 a 20:30 h.

Se trata de un restaurante que en su primer aniversario ha redefinido lo que conlleva un tardeo, aunando un buen ambiente con una carta más que a la altura de este mandamiento madrileño. Si algo han dejado claro en su primer año de vida es su identidad: son mediterráneos, y con ello han sido capaces de dar forma a una oferta que engloba mañana y noche. Ahora, también la tarde.

After Wine es, en esencia, un tardeo donde el vino guía la experiencia de la tarde. Vuelve con este la cultura de la copa de vino, con una selección realizada por Alberto Ruffoni, para quien no lo conozca, el sumiller que se ha coronado como uno de los mayores expertos en vino de nuestro país. Su propuesta abarca vinos nacionales e internacionales, capaces de transmitir un profundo discurso sobre el territorio que habitan.

Este viaje enológico pasa por la Ribera Sacra, con Guimaro, viaja por las Rías Baixas con la propuesta de blancos de Leirana y pasa por la Rioja, con Artuke. Fuera de las fronteras, el viaje continúa por Grecia con el Assyrtiko Amyndeon 2025 y el Naoussa Xinomavro 2022. Y esto es sólo el principio, porque para la experimentación de la versatilidad del vino, Julio de la Torre propone un cóctel de autor elaborado a base de cava, lima, crème de violetas y un toque de azahar.

También hay bocados

Que el vino sea el protagonista no implica que la parte gastronómica quede desatendida. De hecho, todo lo contrario: esta ha quedado redefinida a su vez por una propuesta que incorpora nuevas referencias. Seguimos en el Mediterráneo y eso es algo que siempre debes tener en cuenta para entender el porqué de estas elecciones. Y lo primero que debes entender es su extensión: limitada a pocas referencias para no desviar la atención de la propuesta enológica y acompañarla con sabores y productos a la altura de la experiencia.

Porque la carta abre con propuestas fáciles para el tardeo, es decir, con bocados guiados por la tradición del litoral oriental de nuestro país. Donde el producto se hace denotar en referencias como la cecina ahumada con queso curado, grissini y alioli de pimentón; la ventresca de atún o los pimientos del Padrón rematados con sal negra y un aliño de aceite de oliva y limón. Luego, claro, hay elaboraciones clásicas que se cuelan entre las elaboraciones, como el alioli o el clásico pan con tomate y anchoa, elaborado con tomate fresco, chile y orégano.