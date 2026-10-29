La confesión de Meryl Streep sobre la película que rodó en 1985 con Robert Redford: «A la quinta toma yo ya estaba más que enamorada»

La actriz Meryl Streep ha participado en más de 70 películas a lo largo de su carrera y se ha convertido en una de las más admiradas de Hollywood. La actriz ha sido nominada al Óscar en 21 ocasiones, por lo que es la persona más nominada en la historia de los Premios de la Academia y ha ganado la estatuilla en 3 ocasiones. Entre sus grandes interpretaciones destacan las que realizó en películas como Kramer contra Kramer, La decisión de Sophie, Memorias de África, Los puentes de Madison, El diablo viste de Prada, Mamma Mia! o La dama de hierro. Entre todas estas películas destaca su actuación en la mítica Memorias de África en la que compartió protagonismo con el actor Robert Redford. El atractivo actor causó una gran impresión a la actriz y el año pasado en un encuentro que tuvo lugar después de recibir la Palma de Oro de Honor por su trayectoria la actriz confesó lo siguiente: «A la quinta toma yo ya estaba más que enamorada».

La actriz Meryl Streep interpreta en la cinta Memorias de África, que se puede ver en Apple TV+, el papel de la aristócrata danesa adinerada Karen Dinesen que se traslada a Kenia para contraer un matrimonio de conveniencia con su primo, el barón Bror Blixen. Este decide invertir el dinero que iban a utilizar en una granja lechera en una plantación de café. La actriz fue nominada al Óscar a Mejor Actriz Principal en 1986, pero no obtuvo el premio aunque la película obtuvo 7 estatuillas entre las que estaban los de Mejor película y Mejor dirección.

La química entre Meryl Street y Robert Redford

En esta película dirigida por Sydney Pollack y Robert Redford interpreta el papel de Denys, un atractivo aventurero con el que la aristócrata danesa mantiene una apasionada relación sentimental. La química entre los dos actores traspasa la pantalla y gracias a ella logra convertirse en una de las mejores películas románticas de todos los tiempos.

En ese mismo encuentro la actriz, que ya tiene años, se refirió al momento en el que Robert Redford tenía que lavarle el pelo, que fue una tarea que le costó un poco al principio. La actriz explicó que sin embargo: «Redford aprendió y fue genial. Vemos a mucha gente follando en el cine, pero no una escena con ese amor y esa delicadeza. Era tierno y sensual. Yo deseaba que no acabase, a pesar de que estaba rodeada de hipopótamos».

Esta escena ha pasado a la historia del cine como una de las más sensuales y de las más recordadas. El aventurero se encuentra en el río masajeando el cabello enjabonado de Karen Blixen y va echando con delicadeza agua en su pelo para aclararse. Al mismo tiempo el actor está recitando un verso del poema de Samuel Taylor Coleridge: «Reza bien, quien bien ama al hombre, a la bestia y al pájaro» y la actriz se encuentra relajada y disfrutando del momento.

Memorias de África: una intensa historia de amor

La cinta Memorias de África está basada en el libro autobiográfico de la escritora danesa Isak Dinesen y cuenta el viaje físico y emocional de una mujer europea que intenta sacar adelante una plantación de café en Kenia a principios del siglo XX.

Como ya hemos comentado, la protagonista es Karen Dinesen, papel interpretado por la actriz Meryl Streep, que viaja a Kenia, país que en ese momento era una colonia británica para contraer un matrimonio de conveniencia con su primo, el barón Bror Blixen. Los dos han comprado varias tierras para fundar una granja lechera, pero Bror Blixen ha decidido sin consultarlo con su esposa invertir el dinero en una plantación de café. Debido a las infidelidades de su marido y otros problemas, su matrimonio fracasa y se queda sola durante la mayor parte del tiempo.

Todo cambia para ella cuando aparece el aventurero Deniy Finch Hatton, papel interpretado por Robert Redford con el que comienza un romance apasionado. El problema es que Denys es un hombre libre como la naturaleza salvaje de África y no quiere atarse a nada y a nadie y, como consecuencia, su relación se va desgastando.

Además de los actores Meryl Street y Robert Redford, en el reparto de esta mítica cinta están los actores Klaus Maria Brandauer que interpreta el papel del Barón Bror Blixen, Michael Kitchen el de Berkeley Cole, un amigo de Denis, Malick Bowens a Farah Aden, el somalí que el hombre de confianza en la casa y tierras de Karen, Joseph Thiaka el de Kamante, un joven nativo local que se convierte en su cocinero, Stephen Kinyanjui el de Kinanjui, el jefe de la tribu local de los Kikuyu y Michael Gough el de Lord Delamere, entre otros muchos.

Memorias de África es una de las películas más románticas de la historia del cine y si todavía no la has visto deberías buscar un momento para disfrutar de ella. Actualmente se puede ver en la plataforma de streaming Apple TV+ y en alquiler en Prime Video.

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