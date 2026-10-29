El cambio de última hora que ha salvado la vida a Arantxa del Sol: tenía billete para viajar en el tren accidentado de Toledo

En medio de la conmoción que se ha generado con motivo del trágico accidente ferroviario que ha ocurrido en Toledo y que, por ahora, se ha llevado por delante la vida de 69 personas, Arantxa del Sol ha confesado que tenía billetes para viajar en ese mismo tren. Lo ha hecho a través de sus redes sociales, donde ha compartido con sus seguidores que un cambio de última hora en sus planes le hizo modificar su viaje. «Estoy en shock. Hoy tenía un billete de vuelta con Renfe a las ocho de la mañana, después de haber grabado Pasapalabra el lunes. Era exactamente ese tren. El vagón número 2. Ayer por la tarde lo cambié por un asunto de trabajo», comenzaba a escribir.

La presentadora, mostrándose completamente incrédula ante la situación, aseguraba que no daba crédito a cómo un cambio de última hora ha podido salvar su vida. «No sé cómo llamarlo: suerte, milagro o ese angelito que tengo ahí arriba. Pero doy gracias a Dios», expresaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Arantxa Del Sol (@arantxadelsol)

A pesar de estar inmensamente agradecida por no haberse subido a ese tren, Arantxa contaba que sentía una tristeza inmensa por las víctimas y que no dejaba de escuchar los testimonios de los supervivientes y los familiares. «Llevo toda la mañana pasando del agradecimiento a una tristeza inmensa al escuchar los testimonios de los familiares. También conozco, directa o indirectamente, a personas que se han salvado. Saberlo es un alivio entre tanto dolor. Ojalá sigan llegando buenas noticias», escribía.

Arantxa tiene fijada su residencia habitual en Córdoba y, por ello, señalaba que el trayecto del tren accidentado es algo que «forma parte de su rutina diaria». «Con la tragedia de Adamuz todavía tan presente, todo duele aún más. En Córdoba, estas pérdidas nos tocan de cerca. También pude escuchar a algunas personas que fueron allí a ayudar y vieron aquel horror. Y qué maravillosos seres humanos tenemos en nuestro país. Los españoles nos volcamos cuando más falta hace. Y por eso merecemos unos gobernantes que estén a la altura de nuestro pueblo solidario, generoso y empático», sentenciaba.

Disparando más directamente contra los actuales políticos que dirigen España, la presentadora hacía hincapié en que «todos los ciudadanos deberíamos exigir al Ministerio de Transportes y al Gobierno explicaciones claras, transparencia y responsabilidades». «Tenemos derecho a saber qué ha fallado, cómo se utiliza el dinero público y qué medidas se toman para garantizar nuestra seguridad y ayudar a las familias. La investigación debe llegar hasta el final. Si se acreditan negligencias, debe haber consecuencias, también políticas. Y si los mecanismos para exigir responsabilidades no funcionan, habrá que cambiarlos. El pésame es necesario. Pero rendir cuentas también. Las víctimas y sus familiares merecen verdad y justicia», concluía.