Isa Pantoja viajaba en un tren con destino a Jerez de la Frontera una hora antes de la tragedia ferroviaria de Toledo: «Estoy bien»

Isa Pantoja reside de forma fija en la provincia de Cádiz, aunque lo cierto es que de manera habitual viaja a Madrid para cumplir con sus compromisos profesionales. Sin ir más lejos, desde la entrada de Asraf Beno, su marido, en Supervivientes All Stars, se traslada a la capital una o dos veces por semana para defenderlo desde plató. Justo ayer hizo lo propio para esta misma mañana regresar al Puerto de Santa María, donde vive con el mencionado y sus dos hijos. Sin embargo, este viaje no ha sido como otro cualquiera. Y es que ha cogido el tren justo una hora antes de que se produjera el fatídico accidente ferroviario en Toledo, concretamente en un trayecto de Madrid a Sevilla.

Ha sido la propia Isa la encargada de contarlo a través de sus redes sociales, donde ha narrado la tristeza que siente tras lo ocurrido, así como al mismo tiempo ha querido tranquilizar a todos sus seguidores, asegurando que ella, por suerte, está bien. «Chico, yo cogí el tren de las 7:05 horas, Madrid- Jerez de la Frontera. Estoy bien», comenzaba a escribir.

Además, la hija de la tonadillera aprovechaba su escrito para mandar un mensaje de fuerza a todos los familiares de las víctimas. «Qué tristeza tan grande lo ocurrido… Todo mi cariño, fuerza y apoyo a las víctimas y sus familiares en estos momentos tan difíciles. Dios mío… Mi corazón está con todos ellos», expresaba.

María José Suárez ha vivido una situación similar a la de Isa Pantoja

A través de sus redes sociales, María José Suárez ha contado que justo iba a coger un tren en la estación de Santa Justa, en Sevilla, destino Madrid, cuando se ha enterado del fatal accidente. «Estaba llegando a las 09:50 horas a Santa Justo para coger mi tren camino a Madrid cuando por la radio daban la noticia del accidente. Me he vuelto a casa con una mezcla de miedo, impotencia y mucha rabia. ¿Qué tiene que pasar más?», escribía.

Aprovechando su escrito, la modelo también ha querido dedicar unas emotivas palabras a las familias de las víctimas, mostrando su solidaridad y apoyo en unos momentos especialmente difíciles. «Mi más sentido pésame a todas las familias que hoy han perdido a un ser querido (de nuevo) en estas vías», concluía.

*Texto en elaboración*