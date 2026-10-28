María José Suárez iba a coger un tren de Sevilla a Madrid cuando se enteró del accidente de Toledo: «Miedo, impotencia y mucha rabia»

España está completamente consternada tras el trágico accidente ferroviario que ha tenido lugar este miércoles entre las localidades toledanas de Los Yébenes y Urda. Las redes sociales y las televisiones no han tardado en hacerse eco de testimonios de lo ocurrido, así como muchos otros no han tenido reparo en compartir que se han salvado de esta tragedia por los pelos. Primero ha sido Eva González, quien ha confesado que justo ayer hizo ese mismo trayecto en Renfe y, ahora, María José Suárez ha contado que justo iba a coger un tren en la estación de Santa Justa, en Sevilla, destino Madrid, cuando se ha enterado del fatal accidente.

«Estaba llegando a las 09:50 horas a Santa Justo para coger mi tren camino a Madrid cuando por la radio daban la noticia del accidente. Me he vuelto a casa con una mezcla de miedo, impotencia y mucha rabia. ¿Qué tiene que pasar más?», comenzaba a escribir.

Aprovechando su escrito, la modelo también ha querido dedicar unas emotivas palabras a las familias de las víctimas, mostrando su solidaridad y apoyo en unos momentos especialmente difíciles. «Mi más sentido pésame a todas las familias que hoy han perdido a un ser querido (de nuevo) en estas vías», concluía. Un mensaje cargado de tristeza e indignación con el que María José Suárez ha dejado patente la conmoción que le ha provocado lo sucedido.

Manuel Bandera y Joaquín Torres viajaban en los trenes del accidente de Toledo

Aunque María José Suárez no ha llegado a coger el tren en el horario en el que ha ocurrido el accidente, Manuel Bandera y Joaquín Torres no han tenido tanta suerte. El actor, conocido por su participación en series como Amar en tiempos revueltos o La Moderna, ha contado públicamente que iba camino a Sevilla para grabar la cuarta gala del programa La Gran Audición de Canal Sur pero que, gracias a Dios, ha salido ileso. «Siento que he vuelto a nacer. Iba en el vagón 1, en cabeza del convoy. Por suerte, en este trayecto iba en cola y por eso me he salvado. Si llega a ir al revés, no podría estar hablando contigo. Es un horror. Esto es una situación de locos», le contaba a Toñi Moreno vía telefónica.

Por su parte, Joaquín Torres, ha entrado en directo en el programa Espejo Público y ha contado la terrible experiencia que ha vivido. «Estoy en shock. Prefiero no pensar muy bien lo que hemos vivido. […] Me he salvado de milagro, porque yo iba en el vagón 5, pero el vagón 6 estaba completamente destrozado», explicaba. Añadía que la Guardia Civil ha conseguido sacarle y que se ha acercado a ayudar a una señora y se ha muerto en sus brazos. «Le he prestado mi chaqueta y se ha muerto. Ha sido horrible. Ha habido un impacto tremendo», concluía.