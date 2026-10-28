Tomás Páramo señala a Óscar Puente tras el accidente ferroviario de Toledo: «Gobernar no es salir en TV, ni caer simpático, ni bailar…”

Tomás Páramo ha reaccionado al accidente ferroviario de Toledo con un duro mensaje publicado en sus stories de Instagram. El creador de contenido ha expresado su indignación ante la tragedia y ha dirigido sus críticas a los responsables políticos, con una pregunta que señala directamente a Óscar Puente: «¿Y ahora qué, Óscar Puente?».

Su publicación llega después del choque entre un AVE de Renfe y un tren de Iryo en la línea Madrid-Sevilla, a la altura de Urda. El siniestro ha provocado el descarrilamiento de varios vagones y la movilización de los servicios de emergencia, mientras se investigan las circunstancias de lo ocurrido.

Sobre un fondo negro y con letras blancas, Páramo ha compartido un texto que comienza recuperando una frase entre comillas: «Vaya por Dios. Como si no tuviéramos bastante con la Renfe ya». A continuación, el mensaje interpela a Puente y pone el foco en las víctimas y sus familias: «Otra vez. Una más. Otra tragedia. Más vidas perdidas. Más familias destrozadas. Y los políticos, a otra cosa. Como siempre».

La publicación va más allá de la reacción inmediata al accidente y plantea una crítica a la forma de ejercer la política. «¿En qué momento hemos olvidado para qué sirve la política?», se pregunta. La respuesta que recoge el texto sitúa el servicio a los ciudadanos como la principal obligación de quienes gobiernan: administrar los recursos públicos, garantizar la seguridad y buscar soluciones a los problemas reales.

«La política es servicio público», subraya el mensaje. Una idea que desarrolla con una enumeración de deberes y que desemboca en otro de los pasajes más contundentes de la publicación: «Gobernar no es salir en televisión, ni caer simpático, ni bailar, ni ganar una batalla de titulares».

Frente a esas conductas, el texto compartido por Páramo reclama capacidad de gestión y rendición de cuentas. «Gobernar es tomar decisiones, prevenir, gestionar, escuchar, dar explicaciones y asumir responsabilidades cuando las cosas salen mal», señala. Su crítica expresa una exigencia de respuestas políticas, aunque la publicación no aporta información sobre las causas del siniestro.

El tono se endurece en las últimas líneas, en las que reclama a los dirigentes que centren sus esfuerzos en sus obligaciones: «Dejaos ya de tonterías, de populismos, de propaganda barata y de intentar haceros los simpáticos». Después insiste: «Que aquí venís a gobernar, a gestionar, a trabajar y a servir a los ciudadanos. No a serviros de ellos». La publicación termina con un «BASTA YA», escrito en mayúsculas, que resume la indignación del mensaje difundido por el creador de contenido tras el accidente.