Nuevos datos sobre la muerte del primo de Alberto de Mónaco: el detenido ha sido acusado de homicidio involuntario

El Principado de Mónaco está de luto desde que se conoció la muerte de Antoine de Massy, primo segundo del príncipe Alberto II, a los 29 años. El joven fue hallado sin vida el pasado domingo, 25 de octubre, en las inmediaciones del bulevar de Larvotta. Apenas unas horas después, las autoridades detuvieron a un hombre como posible implicado en lo ocurrido, después de que las cámaras de seguridad situadas cerca del lugar donde apareció el cuerpo captaran unas imágenes que resultaron clave para la investigación.

Aunque inicialmente apenas trascendieron detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento, este miércoles se han conocido importantes novedades sobre el caso. El fiscal general de Mónaco, Stéphane Thibault, ha confirmado que el detenido ha sido acusado formalmente por el juez de instrucción de «omisión de socorro y homicidio involuntario». Asimismo, se ha anunciado su ingreso en prisión preventiva mientras continúa la investigación. Según la información facilitada por las autoridades, se trata de un ciudadano ucraniano de aproximadamente 42 años que lleva más de tres décadas residiendo en el Principado.

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Lejos de pronunciarse sobre estos últimos detalles trascendidos, el Palacio Principesco se ha limitado a emitir un comunicado cuando se conoció la triste noticia para expresar el pesar de lo ocurrido. «Sus Altezas Serenísimas el Príncipe Alberto II y la Princesa Charlene han recibido con tristeza la noticia del fallecimiento de Antoine de Massy, de 29 años de edad, nieto de la Princesa Antonieta, hermana mayor del Príncipe Rainiero III […] Apasionado del tenis, su figura formaba parte de una historia familiar estrechamente vinculada a este deporte en el Principado. […] Sus Altezas se unen al dolor de su familia y de sus allegados, y les expresan sus más sinceras condolencias en estas dolorosas circunstancias», reza el escrito.

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Antoine de Massy era primo segundo del príncipe Alberto II, lo que le situaba dentro del círculo familiar cercano al soberano. De hecho, varios medios lo han definido como una figura conocida y respetada en Mónaco en ámbitos especialmente deportivos y sociales. Es hijo del barón Christian de Massy y de Cécile Gelabale, además de nieto de la princesa Antonieta, hermana mayor del príncipe Rainiero III. Su desaparición fue alertada por un familiar cuando el joven no acudió a un almuerzo que tenían organizado para el domingo. Una ausencia sin previo aviso que encendió las alarmas entre sus seres queridos y que, finalmente, tuvo un fatal desenlace.