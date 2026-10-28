Detenido un hombre por la muerte a los 29 años de Antoine de Massy, primo segundo de Alberto de Mónaco

La muerte de Antoine de Massy, miembro de la familia Grimaldi y pariente del príncipe Alberto II de Mónaco, ha generado una gran conmoción en el Principado. El joven, de 29 años, fue hallado sin vida durante la noche del domingo 25 de octubre en una zona ajardinada próxima al bulevar de Larvotto, en Montecarlo. Las autoridades han detenido a un hombre en relación con el caso, aunque por el momento no han trascendido detalles que permitan determinar su posible implicación en los hechos.

Según las informaciones publicadas por medios locales y recogidas por agencias internacionales, el cuerpo fue localizado en las inmediaciones de Villa Sauber, uno de los espacios culturales más reconocidos de Mónaco. La investigación continúa en marcha para reconstruir las últimas horas de vida del joven y esclarecer qué ocurrió antes de su fallecimiento.

Una investigación abierta y sin conclusiones definitivas

La Fiscalía de Mónaco ha confirmado que todavía se trabaja para establecer las causas de la muerte. Por ahora, los investigadores no descartan ninguna posibilidad, incluido un accidente. Tampoco se ha precisado públicamente si el hombre detenido guarda una relación directa con el fallecimiento de De Massy.

Las cámaras de seguridad de la zona habrían desempeñado un papel relevante en las pesquisas policiales, según las informaciones difundidas por la prensa local. Algunos medios también apuntan a que el joven habría sido visto durante la madrugada del domingo a la salida de una discoteca. Sin embargo, estos datos forman parte de las informaciones publicadas mientras continúa la investigación y no permiten establecer por sí solos qué sucedió.

El caso permanece bajo reserva, por lo que las autoridades no han ofrecido, hasta el momento, una reconstrucción completa de los acontecimientos.

Su vínculo con la familia principesca

Antoine de Massy era hijo del barón Christian de Massy y de Cécile Gelabale, además de nieto de la princesa Antonieta de Mónaco, hermana mayor del príncipe Rainiero III. Por esta rama familiar, mantenía un parentesco de primo segundo con el actual soberano, Alberto II.

Aunque no desempeñaba funciones institucionales dentro del Principado, formaba parte de un entorno familiar estrechamente vinculado a la historia de la casa Grimaldi. Su fallecimiento ha provocado una reacción de pesar por parte de la familia principesca.

El príncipe Alberto II y la princesa Charlene expresaron públicamente sus condolencias a los allegados del joven. En el comunicado difundido por el Principado, ambos trasladaron su apoyo a la familia ante la pérdida y recordaron el vínculo de Antoine con la princesa Antonieta.

Su pasión por el tenis y sus proyectos profesionales

Más allá de sus conexiones familiares, De Massy había mantenido una relación cercana con el mundo del tenis. Durante su juventud practicó este deporte de manera profesional y llegó a trasladarse a Florida junto a su familia para entrenar en la academia de Nick Bollettieri, con la aspiración de avanzar en su carrera deportiva y competir al máximo nivel.

En una etapa posterior, orientó sus esfuerzos hacia el ámbito empresarial. Según la información publicada, estaba desarrollando un proyecto tecnológico junto a un socio.

Mientras familiares y allegados afrontan su pérdida, la investigación policial continúa para determinar las circunstancias exactas de su muerte. La detención anunciada supone un avance en las pesquisas, pero las causas del fallecimiento y las posibles responsabilidades siguen pendientes de esclarecerse.