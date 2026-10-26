Tragedia en Mónaco: muere a los 29 años el primo del príncipe Alberto

El Principado de Mónaco atraviesa horas de conmoción tras la muerte de Antoine de Massy, integrante de la familia principesca que ha fallecido a los 29 años en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas. La noticia ha causado una profunda tristeza entre sus allegados y ha llevado al príncipe Alberto II y a la princesa Charlène a expresar públicamente sus condolencias a la familia en este difícil momento.

Antoine era hijo del barón Christian de Massy y de Cécile Gelabale, y nieto de la princesa Antoinette, hermana mayor de Rainiero III. Por su vínculo familiar, el joven era primo segundo del actual soberano monegasco y formaba parte del entorno de una de las familias más conocidas del pequeño principado.

A través de un comunicado oficial, Alberto II y Charlène han manifestado su pesar por el fallecimiento y han trasladado su apoyo a los familiares y amigos del joven. En el mensaje también han querido destacar una de las grandes pasiones de Antoine: el tenis, un deporte que cuenta con una importante tradición dentro de su familia y que ocupa un lugar destacado en la historia deportiva de Mónaco.

Un hallazgo que ha abierto una investigación

Según la información publicada por el diario local Monaco-Matin, el cuerpo de Antoine de Massy fue encontrado durante la noche del domingo 25 de octubre en una zona ajardinada próxima al bulevar del Larvotto, en las inmediaciones de Villa Sauber.

La preocupación por su ausencia habría comenzado unas horas antes, cuando el joven no acudió a una comida familiar prevista para el mediodía. Ante la falta de noticias, uno de sus familiares habría contactado con la Seguridad Pública de Mónaco para alertar de la situación. Posteriormente, los agentes localizaron el cadáver en un espacio verde de la zona.

El descubrimiento puso en marcha una investigación destinada a reconstruir las últimas horas de vida del joven y determinar qué ocurrió. Por el momento, las autoridades no han hecho pública la causa del fallecimiento ni han ofrecido detalles concluyentes sobre las circunstancias en las que se produjo.

Una persona detenida y muchas incógnitas por resolver

Las primeras diligencias policiales condujeron a la detención de una persona durante la mañana del lunes. De acuerdo con Monaco-Matin, el análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad habría permitido a los investigadores localizar a alguien que se encontraba cerca del lugar donde apareció el cuerpo.

El fiscal general de Mónaco explicó al citado medio que fue necesario adaptar el procedimiento judicial para poder detener a esta persona y tomarle declaración bajo custodia policial, con el objetivo de aclarar lo sucedido.

Sin embargo, todavía no se ha confirmado si el detenido está considerado sospechoso o si su presencia en la zona lo convierte en un posible testigo relevante para la investigación. Las autoridades mantienen abiertas las pesquisas mientras tratan de reunir información que permita esclarecer el caso.

La muerte de Antoine de Massy deja así numerosas preguntas pendientes y un profundo sentimiento de tristeza en su entorno familiar. Mientras Mónaco lamenta la pérdida de uno de sus jóvenes miembros vinculados a la familia principesca, la investigación continúa para arrojar luz sobre un fallecimiento que, por ahora, permanece rodeado de incógnitas.