Joan Manuel Serrat, cantante español (82 años): «No he esperado a tener 80 años para saber que todo pasa muy deprisa y hoy eres fuego y mañana olvido»

Joan Manuel Serrat (Barcelona, 1943) es uno de los cantautores españoles más influyentes de la música. Cantante, compositor, poeta y guitarrista, alcanzó la fama gracias a unas letras que combinan sensibilidad, compromiso social y una profunda conexión con la vida cotidiana. Su trayectoria también estuvo marcada por su defensa de la libertad y la cultura catalana, así como por su exilio en México en 1975.

A lo largo de su carrera publicó álbumes emblemáticos como «Mediterráneo» y recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Grammy Latino a la Persona del Año en 2014 y el Premio Princesa de Asturias de las Artes en 2024. En noviembre de 2021 anunció su retirada de los escenarios y ofreció su último concierto en Barcelona el 23 de diciembre de 2022, poniendo fin a una carrera que dejó una huella imborrable en varias generaciones.

«No he esperado a tener 80 años para saber que todo pasa muy deprisa y hoy eres fuego y mañana olvido»

«Quiero decir que al llegar a los 80 años esta sociedad ingrata en la que vivimos tiene una cierta tendencia a no solamente permitir que uno se jubile, sino a jubilarlo obligatoriamente. Y no solamente le saca el trabajo, sino que le saca los mapas de la vida con los que uno se mueve. Se le retira también el derecho a ser visible y se acaba convirtiendo en un ser invisible que va de aquí para allá.

Yo no pienso renunciar a mi visibilidad ni a mi derecho a ser útil. O sea, sigo siendo un ciudadano útil. ¿Que me quieran utilizar para una cosa u otra? Pues para las que me gusten, me dejaré, y para las que no me gusten, no me dejaré. Y si creen que no soy útil, pues entonces me buscaré otras posibilidades.

Quiero decir que tengo todas las ganas de vivir, y no me las van a quitar mientras pueda sentir esa maravilla que es la vida. Esto a pesar de que corren tiempos bien recios, en los que todo está puesto en tela de juicio y la sensibilidad del hombre parece que desaparece y que no es buena sentirla, que no es bueno dar ni vivir en un mundo sensible y menos en un mundo solidario y, por tanto, en un mundo justo», dijo en una entrevista con BBC Mundo publicada en mayo de 2025.

Más allá de ocupar un lugar protagonista en las vivencias personales de sus seguidores, Serrat también quiso diferenciar su propia figura de las canciones que ha creado. Bajo su punto de vista, cada persona establece una relación particular con la música, marcada por sus experiencias, emociones y recuerdos. «Por fortuna, la banda sonora de cada quien es una banda muy diferente, cada quien se la hace a su medida y a su tiempo», señaló.

En cuanto a su vida actual, alejada de las giras internacionales, Serrat sigue manteniendo una agenda activa con su participación en actos culturales y encuentros públicos. El artista conserva un vínculo especial con sus raíces y con las personas que conoció durante su infancia en Viana, Navarra, donde sus allegados siguen llamándolo cariñosamente «Juanito». Una cercanía que le permite mantener su identidad al margen de su reconocimiento internacional. De hecho, él mismo se definió como «el mejor amigo de un albañil».

Citas de Joan Manuel Serrat