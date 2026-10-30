Nino Bravo, cantante español fallecido en 1973: «Un artista puede juzgar a un público después de una actuación, según la cantidad de aplausos que recibe»

Nino Bravo cantó himnos generacionales como Un beso y una flor, y décadas después de su fallecimiento sigue siendo de los cantantes más reverenciados de España. Por ello, es tan interesante escuchar las entrevistas que concedió a principios de los 70.

Por ejemplo, en 1972 habló en La Gran Ocasión, programa de Televisión Española (TVE) sobre sus intentos de participar en Eurovisión y de las diferencias entre el público español y el hispanoamericano.

Mientras conversaba con Miguel de los Santos se atrevió a hacer una confesión muy personal: «Un artista puede juzgar a un público después de una actuación, según la cantidad de aplausos que recibe».

La frase de Nino Bravo sobre los aplausos y las diferencias en el público

«Un artista puede juzgar a un público después de una actuación según la cantidad de aplausos que recibe. El público mexicano, el público colombiano, chileno, argentino o de cualquier parte de América, de Latinoamérica, es un público más entregado”, explicó Nino Bravo en TVE.

Cuando hablaba con Miguel de los Santos no lo hacía criticando al público español, sino confesando qué diferencias notaba en el patio de butacas en público.

De hecho, también lo hacía como una manera de recordar nuestros lazos comunes: «Es un público más ibérico que nosotros, más entregado que nosotros. Tiene más calor en la sangre. Quizás en eso es en lo que se distingue del público español».

La confesión de Nino Bravo sobre sus posibles participaciones en Eurovisión

La conversación también abordó Eurovisión, ya que Nino Bravo había participado en el proceso de selección de 1970 con Esa será mi casa, pero el elegido fue Julio Iglesias. Después estuvo entre los aspirantes de Pasaporte a Dublín, del que salió Karina como representante para 1971.

Según él, no participar fue lo mejor que le pudo pasar: «De negativo nunca ha tenido nada. Me he visto mezclado porque participé en el prefestival cuando participó Julio Iglesias, me descalificaron y esto hizo que la gente que creyó en Nino Bravo se pusiera en contra de lo demás».

«Al año siguiente fue Karina, entonces los que creían en mí se pusieron todavía más a favor. Creo que esto me ha beneficiado más porque de haber ido los que confiaban en otro habrían dicho que Nino Bravo no debería haber ido», añadió.

Así fue la trágica muerte de Nino Bravo en 1973 en un accidente de tráfico

Por desgracia, unos meses después de la entrevista Nino Bravo perdió la vida en la carretera. El cantante valenciano falleció el 16 de abril de 1973, con 28 años, tras sufrir un accidente de tráfico cuando viajaba de Valencia a Madrid.

Lo acompañaban su guitarrista y amigo José Juesas y los integrantes del Dúo Humo, al que había empezado a representar. El desplazamiento estaba relacionado con una sesión de trabajo en un estudio de grabación y otros compromisos profesionales.

Después de parar en Motilla del Palancar, continuaron por la carretera N-III. En el término conquense de Villarrubio, el coche que conducía el cantante se salió de la vía y dio varias vueltas de campana. Los heridos recibieron una primera atención en Tarancón.

Valencia homenajeará a Nino Bravo en las Fallas de 2027

Más allá de recordar sus entrevistas, Valencia volverá a situarlo en el centro de la ciudad durante las Fallas de 2027. La razón es que el proyecto de la falla municipal, titulado Vuelvo a mi tierra, cuenta con una figura de Nino Bravo de unos 20 metros de altura en la plaza del Ayuntamiento.

La propuesta corresponde al taller Baena Tàndem y cuenta con el diseño de José Luis Santos. El homenaje llevará al cantante a uno de los espacios más concurridos de las fiestas, convertido en protagonista del monumento municipal.

El lema enlaza con el recuerdo de un intérprete cuya voz continúa asociada a Valencia. Quienes lo escucharon en vida compartirán ese homenaje con generaciones que lo han conocido a través de discos, versiones y canciones que siguen pasando de padres a hijos.