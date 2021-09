Un 23 de septiembre de 1943 nace el cantante Julio Iglesias, uno de los españoles más internacionales. Le rendimos homenaje con las frases más sorprendentes de Julio Iglesias en el día de su nacimiento.

Hay que destacar que es una persona polifacética porque es compositor, músico, productor, exfutbolista, español y licenciado en derecho por la Universidad Complutense de Madrid. ​​

Las citas enigmáticas de Julio Iglesias

Mi primer beso se lo di a la chica que yo creía que era mi novia, seguramente ella no lo sabía. No hubo beso. El primer beso no me acuerdo muy bien, pero seguramente fue robado.

¿Qué pasó con Gwendolyne? Era la hija de la familia más rica de Francia. Yo no sabía que era rica, sino que estaba rica. Ella tenía 18 años y yo 25. Se casó con un banquero. La última vez que la vi fue en un concierto en Lyon, hace como 20 años. Seguía guapísima.

Cuando el cuadro cuelga de tu pared durante mucho tiempo, no te das cuenta. Te cansas de él, incluso si es un Picasso. Cuando la siguiente generación herede el cuadro, lo vende. Yo no quiero ser vendido.

Me parece perfecto que le den el Nobel de Literatura porque Dylan representa la revolución del ‘hey, baby’. Es un grandísimo escritor. Ha hecho mucho por la lingüística inglesa. Nunca olvidaré el día que entré con él en un ascensor en Sao Paulo, desde el que se veían todos los pisos, y me dijo: ‘Oye, Julio, a ver cuándo empiezas a grabar mis canciones, chico.

A veces siento la vergüenza de decir, ¡coño!, la gente debe estar pensando que he tenido tantas y tantas mujeres. Seguramente he tenido más de las que me he merecido y millones menos de las que ustedes creen.

Yo no me veo haciendo reguetón. Escuché ‘Despacito’ de Luis Fonsi y me encantó. Me recordó mucho a lo que había inventado mi hijo Enrique.

El amor llega a todo el mundo de muchas formas. La atracción siempre es lo primero, ¿no? Pero el amor debe ser más que eso. Debe ser mágico. Son las frases más sorprendentes de Julio Iglesias.

El inglés es un idioma que me ha costado tantísimo trabajo aprender. Hasta hace apenas quince días tenía una profesora quince horas diarias, una chica de 27 años guapísima, que no hablaba el español y que ahora lo habla a la perfección mientras yo todavía no hablo bien el inglés.