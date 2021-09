La peculiar autofelicitación de Julio Iglesias en su 78 cumpleaños

Julio Iglesias está de celebración. Nuestro cantante más internacional cumple este 23 de septiembre 78 años. El cantante va a disfrutar de esta especial jornada alejado de los focos y de los escenarios. No obstante, Iglesias está en permanente contacto con sus fans a través de las redes, donde publica de vez en cuando algún post. Y esta importante fecha no iba a ser para menor. El artista ha aprovechado su cumpleaños para compartir con sus seguidores una importante reflexión sobre el paso del tiempo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Julio Iglesias (@julioiglesias)

;

Julio ha publicado un post en el que aparece él sobre el escenario y suena de fondo el tema ‘Cómo han pasado los años’. El artista ha escrito lo siguiente: “no hacen falta muchos comentarios, la canción lo dice todo. Hoy estoy cumpliendo 78 años y parece que fue ayer”, ha comenzado diciendo el cantante, que se siente afortunado por haber cumplido un año más: “qué privilegio estar vivo! Y qué ganas de seguir viviendo!”, ha sentenciado Iglesias. El español ha aprovechado la publicación para dar las gracias a todos sus admiradores por el cariño que le han aportado a lo largo de su carrera, así como a su familia: “quiero daros las gracias por todos estos años donde habéis sido el motor de mi vida y dar las gracias también a mi familia por haberme dado la oportunidad de ser libre, la libertad ha sido el mayor de todos mis privilegios. Así lo siento hoy, lo sentí ayer y lo sentiré siempre. Los años nunca han detenido mis sueños”, ha declarado.

Su estado de salud

Aunque lleva tiempo sin salir de su casa de la República Dominicana, el intérprete se encuentra perfectamente. Fue el pasado mes de agosto cuando quiso zanjar los rumores sobre su presunta mala salud. En ese momento decidió contar la historia de su vida a través de una serie de publicaciones en la misma línea de la que ha compartido hoy. Lo hacía desde el fatal accidente que sufrió a los 19 años, en la víspera de su vigésimo cumpleaños: “tenía 19 años cuando un día cualquiera me encontré en un hospital casi sin vida y con muy pocas esperanzas de poderme recuperar”, comenzaba relatando el cantante, que por aquella época soñaba con convertirse en futbolista. Un recuerdo que el español aprovechaba para declarar que se encontraba muy bien, con los achaques normales de una persona de su edad: “en esta foto me estaba recuperando poco a poco del accidente. Mi alma y mi cabeza me dieron la fuerza suficiente para seguir viviendo. Era un deportista natural y seguramente eso me ayudó muchísimo en mi recuperación”, escribió el cantante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Julio Iglesias (@julioiglesias)

“Por supuesto que me duele la espalda como siempre me ha dolido, por supuesto que tengo menos fuerzas que tenia antes. Lógico voy a cumplir 78 años y ni siquiera a un grandísimo deportista se le puede pedir que a los 78 años pueda hacer deporte de la misma manera que lo hacía a los 20. Tengo una familia espléndida, y una mujer a la que amo con toda mi alma. A veces oigo que dicen y cuentan que, si estoy mal, muchas cosas absolutamente inciertas. Estoy como tengo que estar a la edad que tengo y si tengo que contar la historia de mi vida nadie la va a contar más ciertamente y mejor que yo, por cierto… “la contaré”. Millones de gracias a los que creen en mí. La vida de uno mismo nadie la conoce mejor que uno mismo y es lo que has hecho en la vida lo que verdaderamente es importante”, declaró.