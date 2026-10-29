Héctor Carmona, educador canino: “Si tu perro se detiene constantemente o se niega a avanzar durante el paseo, puede que no lo disfrute y es recomendable reducirlos”

El paseo diario es una rutina para millones de familias que conviven con perros, aunque su verdadero propósito suele pasar desapercibido. Muchas personas consideran que este momento sirve únicamente para que el animal camine y haga sus necesidades. Sin embargo, según los veterinarios y etólogos caninos: se trata de una experiencia multisensorial en la que el olfato desempeña un papel fundamental. Dejar que los perros olfateen y exploren durante el paseo no sólo satisface un comportamiento propio de su especie, sino que también favorece su bienestar emocional y les ayuda a interactuar con el entorno que les rodea.

Los humanos tenemos alrededor de cinco millones de receptores olfativos, mientras que los perros pueden tener entre 200 y 300 millones; además, la zona cerebral dedicada a procesar los olores es hasta 40 veces mayor. Los expertos recomiendan reservar momentos para que el perro explore libremente durante el paseo. La pauta es sencilla: permitirle olfatear con tranquilidad durante un tiempo, sin prisas ni interrupciones constantes. Para el animal, esta actividad puede resultar mucho más estimulante y enriquecedora que una caminata larga y rápida. Reservar unos minutos para que el perro olfatee contribuye a su bienestar emocional y favorece una mejor conexión con el entorno que le rodea.

Cómo gestionar el paseo del perro

#perrostiktokers #petlover #doglover #bordercollie #doglover #dogtraining #educacioncanina #adiestramientocanino ♬ Belong Together (Sped Up) – Mark Ambor @hecticorcarmona EL PASEO ES DE TU PERRITO 👉 Deberíamos tener en cuenta que la gran mayoría de Perros esperan el momento del paseo en algunos casos por varias horas en el día, por esa razón deberíamos de ser más empáticos a la hora de salir a pasear con nuestro perro ya que muchas veces es la única salida del día. 👉 Hay perros que son más dinámicos que otros, hay perros que les gusta detenerse olfatear, hay perros que les gusta caminar, pero hay otros que les gusta interactuar ya sea con el entorno o con otros perros. es por ello que deberíamos conocer muy bien a nuestro perro, saber qué es lo que más le gusta para procurar brindárselo de la mejor manera a la hora de salir a pasear. 👉 Hay que olvidar que es necesario salir a cansar el perro ya que está muy comprobado que incluso perros que salen a trotar o a caminar largo, son perros que tienen problemas de comportamiento. Esto quiere decir que no porque cansemos el perro estamos satisfaciendo sus necesidades, sino que por el contrario podríamos estar limitándolo a tener una interacción mucho más agradable con su entorno. 👉 Es muy importante saber que el olfato es el principal órgano que tienen nuestros perros para comunicarse, para obtener información ya sea de otros Perros o del ambiente que lo rodea, por eso sería muy satisfactorio brindarle durante el recorrido algunas estaciones de descompresión para que nuestro perro pueda recopilar información y de esta forma relajarse mucho más. 👉Las estaciones de descompresión podrían ser: jugar con el mordedor si tengo un juego estructurado, dejarlo olfatear un rato, puedo motivarlo tirando algunos snacks, o puedo aparecerle un masticable o tal vez puedo dejarlo interactuar con algunos perros que se la lleve bien Muy seguramente si hacemos estas estaciones de descompresión, nuestro perro disfrutará más de una caminata larga. #perros

El adiestrador canino Héctor Carmona, en una de sus publicaciones más recientes en redes sociales, recomienda prestar especial atención al lenguaje corporal de los animales y comprender que, al igual que los seres humanos, los perros también pueden sentir miedo, incomodidad o saturación sensorial durante los paseos. «Si tu perro se detiene constantemente o se niega a avanzar durante el paseo, puede que no lo disfrute y es recomendable reducirlos y enriquecer el ambiente en casa», advierte.

Según el experto, hay cinco señales que pueden revelar que un perro no está disfrutando de la caminata. Entre ellas, «algunos se detienen constantemente, se sientan o se echan», un comportamiento que puede estar relacionado con el miedo o la falta de motivación. Asimismo, los animales pueden manifestar estrés mediante gestos como relamerse, bostezar en situaciones inusuales, echar las orejas hacia atrás o esconder la cola entre las patas. Otros reaccionan de manera desproporcionada ante determinados estímulos, como los ruidos, las bicicletas o la presencia de personas, y pueden ladrar o intentar escapar.

Según explica Héctor, cuando el perro vuelve «más ansioso y desregulado que cuando salió», existen indicios claros de que el paseo podría estar afectando a su bienestar. Estas señales pueden ser la manifestación de un problema más profundo que no se resuelve simplemente aumentando la duración de los paseos. «Trabajar los problemas de paseo no empieza en la calle, empieza en casa».

Finalmente, cabe recordar el paseo desempeña un papel psicológico fundamental en la vida del perro. «Los perros no toman grandes decisiones. Nosotros elegimos qué comen, nosotros decidimos en qué lugar de la casa va a dormir, nosotros decidimos por dónde va a salir, a qué hora va a salir», explica Juan Manuel Liquindoli, especialista en educación canina en la escuela Filosofía Animal. Sin embargo, «en la naturaleza los animales viven tomando decisiones». Por ello, salir a la calle representa uno de los momentos más importantes de la jornada para el perro, ya que le ofrece una oportunidad para recuperar parte de esa capacidad de elección que no tiene en casa. Las paradas que realiza el perro durante el paseo no son simples caprichos ni una pérdida de tiempo, sino que responden a una necesidad cognitiva.