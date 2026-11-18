Su cabeza en forma de huevo, sus ojos pequeños y triangulares y su cuerpo musculoso hacen del bull terrier uno de los perros más reconocibles del mundo. Pero esa imagen imponente también le ha valido una fama que no siempre se corresponde con la realidad: muchas personas lo consideran un perro agresivo o peligroso. Los expertos y las organizaciones caninas de referencia, sin embargo, dibujan un retrato muy distinto. Lejos de la creencia popular, el bull terrier es una raza inteligente, sociable y muy apegada a su familia.

Cómo es el carácter del bull terrier

La ficha de la raza que elabora Royal Canin a partir de los datos de la Federación Cinológica Internacional (FCI) describe al bull terrier como un perro vivaz, decidido, inteligente, entusiasta, juguetón, de temperamento equilibrado, adaptable y sociable. Por su parte, el American Kennel Club (AKC), el principal club canino de Estados Unidos, lo define como uno de los perros más cómicos y traviesos que existen: juguetón y entrañable, a veces terco, pero siempre leal.

Es, además, un perro muy cariñoso con los suyos, que necesita afecto y compañía y que suele desarrollar un vínculo muy fuerte con su familia. Su carácter alegre y algo payaso lo convierte en un compañero divertido, que disfruta especialmente del juego y de la actividad física. Eso sí, como buen terrier, tiene una gran energía y una personalidad decidida, por lo que no se aburre fácilmente y necesita estímulos a diario.

¿Es el bull terrier una raza peligrosa?

El bull terrier no figura en la lista estatal de razas potencialmente peligrosas. El anexo I del Real Decreto 287/2002, que regula la tenencia de estos animales en España, incluye ocho razas y sus cruces: el pit bull terrier, el staffordshire bull terrier, el american staffordshire terrier, el rottweiler, el dogo argentino, el fila brasileiro, el tosa inu y el akita inu. El bull terrier se confunde a menudo con algunas de ellas por su nombre y su aspecto, pero es una raza diferente.

Hay que tener en cuenta, eso sí, que algunas comunidades autónomas amplían esa lista con otras razas, y que un perro también puede considerarse potencialmente peligroso por sus características físicas o por su comportamiento, según los criterios que recoge la propia normativa. Por eso, antes de adoptar o comprar un bull terrier, conviene consultar la regulación de la comunidad y del municipio en el que se vive.

De dónde viene la mala fama del bull terrier

Parte de esa reputación tiene su origen en la historia de la raza. El bull terrier nació en el Reino Unido en el siglo XIX a partir del cruce entre bulldogs y terriers, unos perros que en sus inicios se utilizaban en las peleas de perros, una práctica muy popular en Gran Bretaña hasta que fue prohibida en 1835. A mediados de ese siglo, el criador James Hinks se propuso refinar la raza, mejorando tanto su aspecto como su temperamento.

El resultado fue el perro de compañía que conocemos hoy. Como recuerda el American Kennel Club, pese a esos orígenes, el bull terrier es conocido hoy como un compañero entregado y adorable, muy lejos de la imagen de perro de pelea que todavía arrastra en el imaginario popular.

Lo que debes saber antes de tener un bull terrier

Que sea una raza sociable y familiar no significa que sea un perro para cualquiera. Los expertos coinciden en que necesita una educación temprana, firme pero paciente y cariñosa, porque puede ser bastante terco. El adiestramiento funciona mejor si es divertido y basado en el juego, ya que si se aburre, el bull terrier pierde el interés con facilidad. También es fundamental socializarlo desde cachorro con personas y con otros perros.

Además, es un perro con mucha energía que necesita ejercicio diario y estimulación mental para mantenerse equilibrado. Y, por su instinto de terrier, la convivencia con gatos u otras mascotas pequeñas puede ser complicada si no se ha acostumbrado a ellos desde pequeño. Con la educación y los cuidados adecuados, sin embargo, el bull terrier se convierte en un compañero leal, alegre y cariñoso, capaz de demostrar que su mala fama no está justificada.