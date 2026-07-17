Investigadores pusieron a prueba la inteligencia de más de 1.000 razas de perros y llegaron a una conclusión: una de ellas supera a todas las demás
Ni el Pastor alemán ni el Golden retriever han conseguido entran en el podio de los más inteligentes
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Mucha gente piensa que su perro es el más listo, ¿pero realmente lo es? Para conocer cuál es la raza de perro más inteligente del mundo, la ciencia ha dictaminado sentencia de cuál es la que, tras una prueba, se llevó el primer puesto.
Un estudio realizado por un equipo de científicos y expertos en comportamiento animal de la Universidad de Helsinki (Finlandia) analizó una base de datos acumulada, logrando un nivel de estandarización nunca antes visto en pruebas de inteligencia canina. Para realizar este estudio, los científicos evaluaron a 1.002 perros pertenecientes a 13 razas diferentes para poder sacar una conclusión de qué raza era la más inteligente.
Estudio de inteligencia
Para la realización de este estudio utilizaron ejemplares de entre 1 y 8 años. Estos fueron sometidos a una serie de pruebas cognitivas y de comportamiento llamada SmartDOG. Fueron 10 las pruebas que dictaminaron cuál es la raza más inteligente, divididas en un bloque de comportamiento y actitud (sociabilidad con extraños, disposición al juego,…) y un bloque de cognición y resolución de problemas (comprensión de gestos humanos, problemas espaciales, razonamiento lógico y memoria…).
El perro más inteligente
Con una puntuación de 35 puntos sobre 39 posibles, el pastor belga malinois se coronó como el perro más inteligente, muy por delante del segundo. Destacó drásticamente en la comprensión de señales humanas y en la resolución de problemas lógicos y laberintos.
Los tres primeros puestos fueron:
- Pastor belga malinois (35 puntos).
- Border collie (26 puntos).
- Hovawart (25 puntos).
Los científicos aclararon que la mayoría de las razas demostraron ser muy talentosas en tareas muy específicas, por lo que una puntuación menor no significa que no sean inteligentes.
- Labrador retriever: destacó en la lectura y entendimiento de gestos de las personas, pero la prueba de resolución de problemas espaciales no se le dio bien.
- Golden retriever: como se podía sospechar, se proclamó el perro más amigable y sociable con humanos.
- Pastor alemán: demostró ser un perro muy independiente y resolutivo, que no buscaba la ayuda humana.
- Shetland sheepdog: uno de los más equilibrados que demostró gran inteligencia en todas las pruebas.