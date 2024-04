Para Michael J. Fox ser famoso en los 80 era «más difícil»

Hace algunos días nos sorprendió asegurando que estaría dispuesto a volver a la actuación, si encontrase un papel acorde a sus limitaciones. Algo complicado debido al Parkinson que le detectaron cuando apenas tenía 30 años y que no le permitiría un abanico excesivamente grande de perfiles a los que dar vida. Un ejemplo perfecto es el de Val Kilmer, quien perdió la voz debido a un cáncer de garganta diagnosticado en 2015, pero que no le impidió recuperar su papel de Tom «Iceman» en Top Gun: Maverick. Actualmente, el protagonista de Regreso al futuro está retirado y sigue decidido a continuar invirtiendo su tiempo y dedicación a encontrar una cura para la enfermedad que padece, a través de su asociación. Ahora, en una reciente entrevista, Michael J.Fox ha querido repasar cómo ha cambiado Hollywood a lo largo de los años, particularmente desde los 80 a la época lugar. Su opinión, no deja en muy buen lugar a los famosos de hoy en día.

«Hay una expresión a la que me referí cuando me dieron un Premio de la Academia honorífico: alguien me dijo el día anterior que estaban hablando de recibir este premio y ser famoso y me dijeron: ‘Eres un famoso de los 80’. Pensé guau, eso es genial. Famoso de los 80. Cierto, éramos diferentes». Después, J. Fox pasó a comparar esa notoriedad con la actual, destacando que para ser una imagen referencial y reconocida en su época, había que ser «más duro»: «No teníamos redes sociales, no teníamos nada de esa basura. Simplemente éramos famosos dejados a nuestros propios recursos. Y fue un momento increíble».

Michael J. Fox: para ser famoso «había que tener talento»

Las declaraciones, recogidas en una entrevista con People, continuaron indagando en los pensamientos del actor sobre el cambio de paradigma y las relaciones con la audiencia. Por eso, cuando le preguntaron si por aquel entonces ser famoso era más difícil, Michael J.Fox lo tuvo bastante claro. «Bueno, había que tener talento. Eso ayudaba», sentenciaba al medio estadounidense.

Por último, abordo la idea de que en sus tiempos se hablaba del arte de la interpretación, del esfuerzo y del trabajo. En cambio ahora, los artistas y las estrellas pierden más el tiempo viendo qué ropa utilizan: «Solíamos rompernos el trasero, nuestros músculos de actuación y mirar a otros actores y sentarnos con otros actores y hablar sobre actuación. Ahora tienes a gente que simplemente dice ‘¿de dónde es tu suéter? ¿Cuál es ese paso de baile?’ Y eres la persona más famosa del mundo».

J. Fox se alejó del mundo de la interpretación en 2020, después de haber su lucha contra la enfermedad que también le impedía memorizar y después, recordar ciertas líneas de sus diálogos. No obstante y como ya hemos mencionado, la semana pasada le contó a Entertainment Tonight que no estaba en contra de asumir otro papel actoral si surgiese algo en lo que pueda poner sus realidades y desafíos.

Su documental es su legado

Poco importa si Michael J.Fox consigue o no algún nuevo papel, ya que su carrera ha estado llena de personajes icónicos, partiendo de su legendario viajero en el tiempo Marty McFly. El pasado 2023, estrenó un documental para Apple TV+ titulado La vida de Michael J. Fox, el cual obtuvo varios reconocimientos en el circuito de premios. Un repaso a su vida y cómo esta cambio de la noche a la mañana por el Parkinson.

La sinopsis oficial de este documental hora y media es la siguiente: «Un chico bajito criado en una base militar de Canadá se convierte en el guapuras de la cultura de los 80, pero su vida se ve alterada por un diagnóstico sorprendente. ¿Qué pasa cuando una optimista incurable se enfrentas a una enfermedad incurable».

A lo largo de su carrera, el actor recibió cuatro premios Emmy al Mejor actor principal en serie de TV, tres de ellos gracias a Spin City, mientras que el otro corrió a cargo de Enredos de familia. También estuvo nominado en la categoría de Mejor actor principal de comedia o musical por Regreso al futuro. Al mismo tiempo, estas dos series le procuraron además otros tres Emmy y lo mismo ocurriría en dos años con el Sindicato de actores. The Michael J.Fox Foundation ha recaudado más de 1.500 millones de dólares en la investigación contra la enfermedad neurodegenerativa, siendo el mayor donante en el territorio estadounidense. Por el momento, no tiene agenciado ningún proyecto futuro, ni siquiera como productor ejecutivo.