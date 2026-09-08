Dr. Obeso: «La tecnología de ultrasonidos permite tratar el Parkinson sin abrir el cráneo»

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El Centro Integral de Neurociencias Abarca Campal, HM CINAC, ha incorporado el nuevo sistema HIFU Prime, una plataforma de ultrasonido focalizado de alta intensidad que sustituye al prototipo utilizado hasta ahora por el centro para el tratamiento de pacientes con trastornos del movimiento. Esta incorporación convierte a HM CINAC en la primera institución privada de España en disponer de esta tecnología y permite dar un nuevo impulso a un programa asistencial que el centro desarrolla desde hace años.

El tratamiento mediante HIFU permite abordar determinados trastornos del movimiento mediante la aplicación focalizada de ultrasonidos de alta intensidad sobre estructuras concretas del cerebro, sin necesidad de realizar una cirugía abierta ni implantar electrodos o dispositivos. El procedimiento se lleva a cabo con el paciente consciente, bajo control clínico continuo y con la ayuda de la resonancia magnética, que permite localizar con precisión la zona que se va a tratar y monitorizar la temperatura durante la aplicación de la energía.

El nuevo HIFU Prime incorpora herramientas avanzadas de planificación, monitorización y control que proporcionan al equipo médico más información durante las distintas fases del procedimiento. Entre sus principales novedades se encuentran la focalización submilimétrica, la monitorización en tiempo real de la distribución de la temperatura y sistemas que permiten adaptar la forma de la lesión durante el tratamiento. Estas prestaciones favorecen una aplicación de la energía más precisa y ajustada a las características anatómicas de cada paciente.

Para el paciente, esta evolución tecnológica permite realizar un procedimiento mínimamente invasivo y con un alto grado de precisión, evitando la apertura del cráneo y la implantación de dispositivos. En el caso del temblor esencial, la mejoría de los síntomas puede apreciarse de forma inmediata tras el tratamiento en muchos pacientes, aunque tanto la respuesta como la indicación deben valorarse de manera individualizada.

«La incorporación del HIFU Prime supone una evolución importante de una tecnología que HM CINAC lleva utilizando desde hace años. No se trata únicamente de disponer de un nuevo equipo, sino de contar con más herramientas para planificar, controlar y adaptar el tratamiento durante el procedimiento. Esto nos permite seguir avanzando hacia una medicina cada vez más precisa y personalizada para nuestros pacientes», explica el Dr. José Obeso, director de HM CINAC.

El especialista añade que «la mayor precisión mejora la relación beneficio-riesgo del método, lo que permite ampliar las indicaciones y el tipo de pacientes que pueden beneficiarse de esta tecnología».

Tratamiento de la enfermedad de Parkinson

Uno de los usos más relevantes del HIFU se da en pacientes seleccionados con enfermedad de Parkinson, especialmente cuando presentan una sintomatología marcadamente asimétrica. En estos casos, HM CINAC ha desarrollado experiencia en la realización de subtalamotomías unilaterales dirigidas al núcleo subtalámico, con el objetivo de actuar sobre los síntomas motores predominantes en uno de los lados del cuerpo.

Esta aplicación forma parte de la evolución del programa de HIFU del centro y de la búsqueda de nuevas alternativas terapéuticas para pacientes con trastornos del movimiento. Al igual que ocurre con el temblor esencial, no todos los pacientes con enfermedad de Parkinson son candidatos a este procedimiento, por lo que es necesaria una valoración especializada que tenga en cuenta tanto las características clínicas como anatómicas de cada caso.

«La experiencia acumulada con HIFU nos ha permitido avanzar también en su aplicación a pacientes con enfermedad de Parkinson cuidadosamente seleccionados. La posibilidad de realizar tratamientos unilaterales resulta especialmente interesante en pacientes con una marcada asimetría de los síntomas y nos permite seguir explorando nuevas posibilidades dentro de una estrategia terapéutica cada vez más personalizada», señala el Dr. Obeso.

Una experiencia asistencial ligada a la investigación

En los últimos 11 años, HM CINAC ha realizado alrededor de 600 procedimientos con HIFU. Esta actividad ha permitido desarrollar y perfeccionar la aplicación de esta tecnología en diferentes trastornos del movimiento y consolidar un programa asistencial de referencia tanto a nivel nacional como internacional.

La actividad asistencial se complementa con una línea de investigación que explora las posibilidades terapéuticas de los ultrasonidos y sus aplicaciones en el ámbito de la neurología. HM CINAC ha estudiado tanto la utilización del HIFU para el tratamiento de los trastornos del movimiento como nuevas aplicaciones de los ultrasonidos de baja intensidad, orientadas a modular determinadas estructuras cerebrales y profundizar en los mecanismos relacionados con la enfermedad de Parkinson.

Esta actividad ha dado lugar a publicaciones científicas en revistas internacionales de referencia. En 2025, el centro publicó, entre otros trabajos, una revisión sobre el tratamiento de los trastornos del movimiento mediante HIFU en The Lancet Neurology y un estudio comparativo sobre talamotomía y subtalamotomía mediante esta tecnología en Movement Disorders.

A estos trabajos se suma ahora un nuevo estudio internacional publicado en The Lancet Neurology que avala el potencial de los ultrasonidos focalizados guiados por resonancia magnética para tratar determinadas complicaciones motoras de la enfermedad de Parkinson, reforzando la experiencia de HM CINAC en el desarrollo de nuevas aplicaciones de esta tecnología.

«La experiencia que acumulamos en la práctica clínica nos permite identificar nuevas necesidades y preguntas que trasladamos a nuestros proyectos de investigación, mientras que los resultados obtenidos en el laboratorio y en los estudios clínicos nos ayudan a desarrollar y evaluar nuevas estrategias terapéuticas. Este modelo nos permite avanzar en el conocimiento de los trastornos del movimiento y, al mismo tiempo, trasladar a la práctica clínica aquellos avances que pueden aportar un beneficio real a los pacientes», concluye el Dr. Obeso.

La incorporación del HIFU Prime permite así a HM CINAC continuar avanzando en una línea de trabajo que combina asistencia e investigación y que busca ampliar las posibilidades terapéuticas de los ultrasonidos en el tratamiento de los trastornos del movimiento.