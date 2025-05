Michael J. Fox volverá a la interpretación gracias a esta gran serie de Apple TV

Fue uno de los intérpretes de los 80, pero su carrera fue mermando paralelamente al desarrollo de su dolencia. No obstante, Michael J Fox siempre ha sido un ejemplo de resiliencia y uno de los rostros más conocidos para visibilizar el Parkinson, la enfermedad que padece desde hace 30 años. Hace poco, pudimos conocer un poco más su historia personal a través del documental de Apple TV, La vida de Michael J. Fox (2023), siendo esta una valorada pieza que llegó a llevarse incluso un premio Emmy al mejor documental. Ahora y a pesar de las dificultades indisolublemente relacionadas con su afección degenerativa, el actor volverá a su profesión para aparecer en la tercera temporada de Terapia sin filtro.

Aunque fue diagnosticado en 1991, la estrella canadiense no lo reveló públicamente hasta 1998, mientras formaba parte de la sitcom policial Spin City (1996). Porque otra cosa no, pero Fox siempre fue una figura de fantástica acogida en los hogares norteamericanos que disfrutaban de las comedias televisivas. La asociación nace a partir de su buena relación con Bill Lawrence, el propio showrunner de Spin City, el cual también le llamó para aparecer en Scrubs (2001), otra ficción creada por Lawrence. El productor norteamericano es junto a Jason Segel y Brett Goldstein, el artífice de Terapia sin filtro y nuevamente, ha querido contar con su viejo amigo para aparecer en una de las series mejor valoradas de la marca fundada por Steve Jobs. Desde su salida en Spin City cuando el Parkinson se volvió demasiado evidente, el cuatro veces ganador del Globo de Oro ha tenido apariciones esporádicas, como el arco de Scrubs en el que daba vida a un médico con TOC o apariciones especiales en ficciones de la pequeña pantalla como Rescue Me o The Good Wife y doblajes en cintas de animación. Fox ha estado vinculado dramáticamente a tener que vivir en papeles en los que se maquillase el Parkinson o donde directamente sus personajes tuviesen también esta enfermedad. Es el caso de la comedia de corta duración The Michael. J. Fox Show, donde interpretaba a un presentador de noticias que intentaba desarrollar su profesión mientras luchaba con el terrible padecimiento neurodegenerativo.

¿De qué trata ‘Terapia sin filtro’?

La sinopsis oficial de Terapia sin filtro es la siguiente: «Jimmy trata de asimilar la muerte de su esposa mientras ejerce de padre, amigo y terapeuta. Decide cambiar su forma de ser con la gente y volverse una persona completamente honesta, sin ningún tipo de filtro. ¿Podrá sanarse a sí mismo ayudando a los demás? ¿Le servirá para retomar su camino en la vida?».

Abordando temas como la salud mental o la ética profesional, la serie explora como el cambio del protagonista no afecta únicamente a Jimmy, sino también a todos sus pacientes a lo largo de dos temporadas que tienen un total de 22 episodios. Con una duración de 35 minutos aproximadamente por capítulo, Terapia sin filtro se encuentra de forma exclusiva en el catálogo de Apple y cuenta con el protagonismo de Jason Segel (Cómo conocí a vuestra madre) y la participación de estrellas de la talla de Harrison Ford (Indiana Jones y el dial del destino), Jessica Williams (Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore), Lukita Maxwell (Diabólica), Luke Tennie (Los chicos de la Nickel) y Christa Miller (Hot Air), entre otros.

Las críticas han sido fantásticas desde su estreno y actualmente, posee un 94% de críticas positivas en la web de Rotten Tomatoes.

Michael J. Fox no estaba del todo retirado

Mientras promocionaba el estreno de su anteriormente mencionado documental, Michael J. Fox le contó a Entertainment Tonight que estaría dispuesto a volver a colocarse delante de las cámaras si de alguna forma pudiese escenificar en la ficción su realidad:

«Si surgiera algo en lo que pudiera plasmar mis realidades, mis desafíos, si pudiera resolverlo. Si alguien me ofrece un papel y lo hago y me lo paso bien, genial». Fox se suma a toda una serie de estrellas ya anunciadas previamente para la tercera temporada de la serie, como Jeff Daniels, el cual dará vida al padre del protagonista interpretado por Segel. A día de hoy todavía no se ha anunciado ninguna fecha oficial para el estreno de la temporada de Terapia sin filtro. Eso sí, se espera que el terminal la comience a transmitir después de este verano.