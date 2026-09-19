Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 12 al 18 de septiembre

SUBE: Juan Carlos I

El Rey emérito ha presentado sus memorias Reconciliación (Editorial Planeta), relatando su vida desde el exilio en Estoril hasta Abu Dabi. Precisamente, la obra ha sido presentada en la Feria Internacional del Libro de la capital de los Emiratos Árabes Unidos, donde reside «feliz y tranquilo» desde 2020. Se trata de un magnífico libro de Memorias (no ficción) que tardó dos años en preparar y escribir junto a la autora francesa Laurence Debray, con reproches a su hijo, el Rey Felipe, al gobierno de Sánchez y a dirigentes políticos.

La obra acaba de llegar al golfo Pérsico en su versión árabe. Juan Carlos viajará este domingo a Francia, acompañado de la infanta Elena y algunos de sus nietos, para recoger el premio Saint-Simon por su gran valor como libro de memorias.

SUBE: Mario Niebla

Fundador de los premios de la revista Escaparate, que este año conmemora los 20 años de su creación. Por tal motivo, el Ayuntamiento de Sevilla convocó este jueves, concretamente en la Plaza Virgen de los Reyes, la entrega de los premios, siendo el Padrino de Honor Manuel Filiberto de Saboya.

A la fiesta acudieron personalidades del mundo de la nobleza, la cultura, el deporte, la moda y la filantropía. Y como hechos a destacar: los 100 años que hubiera cumplido la duquesa de Alba, Cayetana, y el triunfo de la selección española de fútbol en el campeonato mundial. Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, entregó el premio al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, así como también se entregaron al Duque de Alba y a Salvatore Ferragamo, en moda, recogido por su nieta Angelica Visconti Ferragamo y entregado por el propio Mario Niebla. Muchas felicidades para él por el entusiasmo que pone en sus proyectos, capaz de llegar a esa XX edición.

SUBE: Sandra Barneda

No solo es noticia por haber estrenado la nueva edición de La isla de las tentaciones y Supervivientes All Stars, sino que ha anunciado que contraerá matrimonio dentro de un mes con su prometida, la ex bailarina y abogada holandesa Pascalle Paerel, «una mujer extraordinaria, con una sensibilidad tremenda y mucha humildad». «No me imaginaba enamorarme de una mujer de un país distinto. Se trata de una relación compleja”, ha reconocido. Pues lo que se dice en estos casos: «Que sean felices y coman perdices”.

SUBE: Nicolás Vallejo-Nágera

Más conocido por el cariñoso apelativo de Colate, se ha convertido en noticia en su batalla por la custodia de su hijo Nico, nacido de su relación con Paulina Rubio, quien, tras la decisión de la Justicia de Florida de que el joven, de 15 años, continúe viviendo con su madre en Miami (lleva 14 años así), quiere venir a España y no le dejan. Este pasado mes de agosto ha presentado una moción de reconsideración ante la Corte de Miami intentando dar un vuelco a la sentencia. Desearle todo lo mejor en su intento.