La historia de Roma suele definirse a través de emperadores, guerras y monumentos, pero Isaac Moreno Gallo propone mirarla desde otro ángulo: el de la ingeniería. El ingeniero y divulgador sostiene que la caída del Imperio Romano no provocó una transformación política, sino también una pérdida de capacidad técnica que condicionó durante siglos el desarrollo europeo. Su afirmación llamativa lleva esa idea hasta un escenario imposible de comprobar: si Roma no hubiera colapsado, la humanidad podría haber alcanzado la Luna alrededor del año 1000. No lo presenta como un hecho, sino como una hipótesis sobre el progreso.

La propuesta parte de una pregunta sencilla y difícil de responder: ¿qué habría ocurrido si la estructura política, económica y técnica romana hubiese continuado evolucionando sin la ruptura producida entre la Antigüedad tardía y la Edad Media? Moreno Gallo considera que Roma había creado una cultura de ingeniería capaz de movilizar recursos, especialistas y conocimientos a una escala enorme. Calzadas, puentes, acueductos, puertos y sistemas hidráulicos muestran esa capacidad. Su argumento es que, al fragmentarse el Imperio, desapareció buena parte del contexto que permitía mantener y ampliar esas tecnologías. Desde esa perspectiva, el viaje lunar funciona como una metáfora extrema del potencial perdido: no significa que los romanos tuvieran cohetes, sino que, según su hipótesis, una continuidad tecnológica de siglos podría haber acelerado enormemente la conquista del espacio. El objetivo de la comparación es subrayar hasta dónde puede llegar una civilización cuando conserva instituciones, conocimientos y profesionales durante generaciones.

La teoría del Isaac Moreno Gallo sobre el Imperio Romano y llegar a la Luna

La ingeniería romana como punto de partida

Para entender la conclusión de Moreno Gallo hay que detenerse en su punto de partida: la ingeniería romana. El Ministerio de Cultura recoge que las calzadas fueron esenciales para articular el territorio y facilitar el comercio.

No eran simples caminos: existían soluciones constructivas con capas, pavimentos, drenajes y estructuras adaptadas al terreno. El ministerio también recoge trabajos de Moreno Gallo sobre la identificación técnica de estas vías.

La Universidad Politécnica de Madrid también ha estudiado técnicamente la construcción y evolución de estas infraestructuras. Para Moreno Gallo, esta capacidad muestra una sociedad con conocimientos especializados y recursos para mantener obras complejas.

La caída de Roma y el retroceso técnico

Su razonamiento continúa con la caída del Imperio Romano de Occidente. Según su interpretación, la fragmentación política habría reducido la capacidad para conservar grandes infraestructuras y transmitir determinados conocimientos técnicos.

Según el ingeniero, el problema sería romper la cadena de ingenieros, talleres, financiación y administración que hacía posibles grandes proyectos.

En este punto aparece una idea central: el progreso tecnológico no tiene por qué ser lineal. Una civilización puede alcanzar soluciones sofisticadas y después perder parte de ellas durante generaciones.

¿Por qué aparece la Luna en su hipótesis?

La Luna constituye el extremo de ese razonamiento. Moreno Gallo plantea que, si Roma hubiera mantenido durante siglos una evolución técnica acumulativa, quizá la humanidad habría desarrollado mucho antes las capacidades necesarias para abandonar la Tierra. De ahí procede la conocida afirmación de que el ser humano habría llegado a la Luna hacia el año 1000.

No significa que los romanos estuvieran a punto de construir un cohete ni que dispusieran de conocimientos equivalentes a los de la ingeniería aeroespacial moderna. Se trata de una hipótesis contra fáctica: cambiar una condición histórica —la caída del Imperio— y proyectar sus posibles consecuencias sobre el desarrollo tecnológico.

La Agencia Espacial Europea (ESA) explica que un viaje lunar necesita superar la gravedad terrestre mediante propulsión, alcanzar una órbita, modificar la velocidad para entrar en una trayectoria lunar y ejecutar maniobras de precisión.

Los especialistas de la ESA recuerdan que los cohetes de combustible líquido fueron decisivos para alcanzar el espacio y que el Saturn V llevó las misiones Apollo hacia la Luna.

¿Qué plantea la tesis del ingeniero sobre el progreso tecnológico?

Por tanto, la tesis de Isaac Moreno Gallo debe entenderse como una provocación intelectual centrada en una cuestión histórica: qué ocurre cuando una sociedad pierde instituciones, especialistas e infraestructuras que sostenían su capacidad técnica. La llegada a la Luna hacia el año 1000 no puede demostrarse: pertenece a un futuro alternativo.

Lo interesante de su planteamiento está en esa pregunta. Roma dejó una herencia de ingeniería notable, pero la historia demuestra que el conocimiento necesita continuidad para convertirse en innovación acumulativa.

Su hipótesis transforma esa observación en un escenario radical para reflexionar sobre la continuidad del conocimiento científico y técnico europeo a largo plazo y sus consecuencias históricas: sin el colapso romano, la carrera tecnológica europea habría comenzado mucho antes.

No sabemos si habría terminado en la Luna, pero la idea invita a mirar la caída de Roma no solo como un cambio político, sino también como una posible ruptura en la transmisión del conocimiento.