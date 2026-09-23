Conjunción Luna-Pléyades de septiembre de 2026: cuándo ver el famoso cúmulo estelar junto a nuestro satélite

Hay noches en las que el firmamento parece ensayar coreografías pensadas única y exclusivamente para quienes disfrutamos perdiendo la noción del tiempo mirando hacia arriba. La próxima conjunción de la Luna con las Pléyades, evento que vamos a poder observar a finales de septiembre, es una de esas ocasiones en que toca mirar hacia el cielo.

No hace falta consultar tablas horarias imposibles ni programar alarmas intempestivas de madrugada para disfrutarlo en condiciones. Este encuentro se perfila como uno de los alicientes más cómodos de la temporada otoñal. Conforme la fase lunar va menguando tras el reciente plenilunio, la silueta brillante del satélite se desliza de forma aparente hacia la constelación de Tauro, regalando un contraste lumínico muy potente que resulta verdaderamente agradecido tanto a simple vista como si nos armamos con unos prismáticos sencillos desde cualquier terraza despejada.

Cuándo tendrá lugar la conjunción entre la Luna y las Pléyades

A finales de este mes de septiembre y rozando ya el inicio de octubre de 2026, concretamente entre las jornadas del 30 de septiembre y el 1 de octubre, la trayectoria caprichosa de nuestro satélite natural volverá a cruzarse de manera muy evidente con uno de los agrupamientos estelares más fotografiados y bellos de todo el cielo nocturno.

Qué son las Pléyades y por qué son tan famosas

Localizar este racimo en la bóveda celeste tiene su intríngulis, pero entender qué tenemos exactamente ante los ojos cambia por completo la experiencia de observación. Las Pléyades, bautizadas formalmente en los catálogos astronómicos como el cúmulo abierto M45, no son más que una familia muy compacta de estrellas jóvenes.

Nacieron todas juntas, casi de golpe, a partir de una misma y gigantesca nube de gas y polvo interestelar hace apenas unos cien millones de años, lo que en términos cósmicos equivale a decir que acaban de llegar al vecindario.

Conocidas popularmente desde la noche de los tiempos y en prácticamente todas las culturas ancestrales como las «Siete Hermanas», estas estrellas destacan por su inconfundible disposición en miniatura, recordando vagamente la forma geométrica de un carro o una pequeña osa.

Ese característico brillo azulado, frío y penetrante que tanto nos atrapa proviene de la intensa radiación de sus componentes principales, soles masivos y extremadamente calientes que todavía iluminan de manera tenue la materia polvorienta que flota a la deriva a su alrededor.

Cómo observar el encuentro a simple vista

Disfrutar de una conjunción de esta categoría no exige en absoluto vaciarse los bolsillos en un telescopio profesional ni instalar un observatorio en el jardín de casa. La diferencia entre una mirada insípida y una estampa memorable se reduce casi siempre a un único factor decisivo: alejarse lo suficiente de la asfixiante contaminación lumínica de los núcleos urbanos y regalarle a los ojos un margen de diez o quince minutos para adaptarse por completo a la oscuridad.

El disco de la Luna actúa como un faro de luz natural muy potente, lo que en principio podría parecer un incordio para contemplar estrellas tenues. Sin embargo, el ojo humano tolera de sobra el contraste si situamos la mirada con un poco de picardía. Al enfocar hacia la zona de encuentro, el racimo azulado parpadea discretamente justo al lado del borde iluminado del satélite. Ese juego de escalas, un astro cercano, redondo y deslumbrante conviviendo con un puñado de soles lejanos envueltos en neblina, genera una profundidad visual magnética que nunca deja indiferente a nadie.

Dónde mirar para localizar el cúmulo estelar

Orientarse con soltura en la inmensidad de la noche exige identificar primero algunas referencias estables que nos sirvan de brújula particular. Para ubicar este rincón concreto del firmamento durante las noches clave del evento, toca levantar la barbilla y dirigir los ojos hacia el sector este y noreste del horizonte a medida que avanza la primera mitad de la noche, permitiendo que el conjunto gane altura poco a poco sobre los tejados o los árboles lejanos.

El cielo de estas semanas pone las cosas bastante fáciles si conseguimos localizar primero la figura inconfundible de la constelación de Tauro y, sobre todo, si somos capaces de dar con Aldebarán, esa estrella gigante de tonalidad rojiza e intensa que late con fuerza en sus inmediaciones.

Situando la mirada un poco más arriba y hacia el norte de esa alineación, el racimo compacto de las Pléyades se revelará de inmediato, escoltado muy de cerca por la presencia dominante de la Luna. Y si nos pica la curiosidad por rascar algún detalle más, basta con apoyar unos prismáticos comunes de 10×50 para desgranar con nitidez cada uno de los puntos luminosos que componen este auténtico tesoro de nuestra galaxia.