Ni contrato indefinido ni temporal clásico: lo que el contrato de siete días que impulsan los empresarios significa para los jóvenes trabajadores

Uno de cada cinco contratos que se firman en España tiene siete días de duración. De ello informa el SEPE a través de sus canales oficiales, haciendo referencia al pasado mes de junio, donde se firmaron 340.204 contratos de una semana de duración del total de los 1.649.394 que se llevaron a cabo al principio del verano. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el contrato más famoso de España.

El Gobierno de Pedro Sánchez, mientras sigue a la deriva envuelto en un mar de casos de corrupción, sigue utilizando la cortina de humo de los datos del paro para intentar arañar algunos votos en unas elecciones de 2027 donde volverá a buscar la remontada. Hace unos días, anunció que el mes de julio se cerró con 2.311.499 desempleados, la menor cifra desde 2007, fecha anterior a la crisis que arrasó el país en el año 2008 y que no supo manejar el Gobierno del imputado José Luis Rodríguez Zapatero.

Además, desde La Moncloa contabilizaron el número de afiliados a la Seguridad Social en 22.508.065 e informaron que el total de parados y paradas menores de 25 años se sitúa en 159.562, el más bajo de la serie histórica. Esto golpea de frente con la situación que atraviesan millones de jóvenes en nuestro país.

Porque, pese a que desde el ala socialista del Gobierno se empeñen en presumir del número de empleados y el presidente diga que la economía española va como un cohete, lo cierto es que millones de españoles sufren para llegar a final de mes después de que en los últimos años los precios hayan subido más que los salarios. Esto afecta en demasía a los jóvenes que reciben mileuristas, que sufren para poder acceder a un alquiler y ni se plantean comprar un piso de primera o segunda mano.

El contrato de siete días para los jóvenes

El SEPE ha publicado un informe que recoge Vozpópuli, en el que informan que uno de cada cinco contratos que se firmaron en España el pasado mes de junio hicieron una oda a la temporalidad, ya que son de siete días. Según informa este medio, aludiendo a los datos de este organismo público, a principios de verano se firmaron 1.649.394 contratos en España, de los que 682.540 fueron de carácter indefinido y el resto, casi un millón (966.854), fueron temporales, siendo el sector servicios el que más los aglutinó. Es decir, más de la mitad de los contratos fueron temporales.

De este estudio también se puede extraer que un total de 340.204 contratos temporales firmados en España en el mes de junio tuvieron una duración de siete días. Esto equivale al 35% de los temporales que se firmaron durante este periodo y al 20% de los totales que se firmaron en el mes de junio. Esto quiere decir que uno de cada cinco contratos que se firmaron en España es de duración semanal. El siguiente en la clasificación, con un 23% de importancia, fue el que expira a los tres meses, mientras que los contratos de un mes fueron los más solicitados, siendo el 11% de los temporales.