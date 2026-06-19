Confirmado por el SEPE: tienes derecho a cuatro meses de paro por cada año trabajado pero los días sobrantes los pierdes

El mercado laboral en España mantiene una tendencia de crecimiento del desempleo desde comienzos de 2026. Según los últimos registros, el número de personas desempleadas registradas en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha aumentado en más de 3.500 personas, un incremento del 0,15% con respecto a los datos de enero.

Asimismo, a colación de este crecimiento, son muchos los trabajadores que desconocen cómo funciona realmente la prestación por desempleo. Muchas personas no tienen claro cuándo tienen derecho a cobrar el paro, cuánto tiempo pueden beneficiarse de esta ayuda al desempleo o qué condiciones deben cumplir para recibirla.

Cuatro meses de ayuda por año trabajado

Una de las claves para que este sistema funcione es que la duración del paro no se calcula de manera proporcional al tiempo total que una persona ha estado empleada, sino mediante tramos. Se puede concluir, confirmado por el SEPE, que corresponden aproximadamente cuatro meses de prestación por año de trabajo, aunque la realidad es más compleja.

Por ejemplo, si una persona ha cotizado un total de 360 días, tiene derecho a un total de 120 días de prestación, pero alguien que haya trabajado 420 días mantiene exactamente la misma cantidad de días de cobro. Esto se debe a que ambos casos se encuentran dentro del mismo tramo de cotización, lo que evidencia las carencias en el modelo de ayuda.

Trabajar más, pero recibir lo mismo

Este funcionamiento evidencia que el sistema crece en escalones y no de forma continua. Solamente al superar los umbrales establecidos de cotización se accede a más tiempo de prestación, por lo que trabajar más días no garantiza un mayor derecho a cobro hasta alcanzar estos umbrales.

Como consecuencia directa de ello, hay periodos en los que trabajar más días no sirve de cara a aumentar el paro acumulado, lo que significa que esos días se pierden automáticamente por no llegar al siguiente escalón de derecho a cobro. Esto pone de manifiesto una falla del sistema, ya que el esfuerzo adicional dentro de un mismo tramo no supone un reflejo inmediato en la ayuda.

¿Qué sucede con esos días sobrantes?

Existen dudas frecuentes acerca de si todos los días trabajados cuentan por igual, si se acumulan para el futuro o si pueden llegar incluso a perderse, lo que genera una cierta incertidumbre en momentos clave como la finalización del contrato. Esta falta de información, a menudo, provoca errores de planificación y expectativas poco ajustadas a la realidad.

Estos días no se guardan ni se acumulan para futuras prestaciones. Una vez se solicita y se consume el paro generado, las cotizaciones empleadas desaparecen y las sobrantes no se pueden recuperar. Esto quiere decir que el sistema no solo funciona de manera escalonada, sino que también está limitado en el ámbito de la reutilización de cotizaciones, lo que obliga a los trabajadores a entender bien su funcionamiento para no generar expectativas erróneas sobre sus derechos.