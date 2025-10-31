De una muestra representativa de 650 trabajadores españoles, el 80% de ellos considera que sus empresas deberían cuidar más la transparencia salarial. Así lo evidencia el estudio «Nóminas: Descifrando un misterio moderno» realizado por Ipsos.digital. Además, el análisis revela que el control horario y los fichajes de los empleados siguen siendo «una asignatura pendiente» para las compañías de nuestro país. La preocupación aumenta en tanto crece en el debate público el interés por conocer la nómina completa, sabiendo el desglose exacto de impuestos que retiene Hacienda, entre otras cuestiones.

La demanda de transparencia por parte de los empleados adopta distintas formas. Un 58% de ellos aboga por una transparencia total, mientras que el 16% preferirían fórmulas más matizadas como la publicación de escalas salariales o la divulgación parcial de los sueldos individuales (un 7%). Pese a estos resultados, la confianza en que la compañía gestiona correctamente los sueldos es elevada: casi nueve de cada diez empleados (88%) confían en que su empresa emite nóminas correctas.

Además de la transparencia salarial, el estudio trata otras cuestiones como el control horario y la gestión de los fichajes en las empresas. Parece que este aspecto «sigue siendo una asignatura pendiente» para las empresas en España.

Según el informe, el 64% de los empleados afirma que su empresa les ha explicado cómo funciona el control digital del tiempo de trabajo y sus implicaciones legales. Sin embargo, uno de cada cuatro dice no haber recibido información clara al respecto.

En este sentido, el 43% de los trabajadores encuestados asegura que su compañía ya cuenta con una solución de control horario totalmente implantada, mientras que el 17% está en proceso de implementarla y un 10% la tiene prevista próximamente. Aun así, queda un 20% de los trabajadores que reconoce que su empresa aún no ha dado el paso.

Estos datos tienen especial importancia en el sentido de que el Gobierno prepara una nueva normativa que hará obligatorio el registro horario digital en todas las empresas, teniendo en cuenta que este registro no depende de la modalidad de trabajo (presencial, teletrabajo, etc.), lo que implica que incluso los empleados que trabajen a distancia deben tener sus horas de trabajo registradas.

El objetivo de la obligatoriedad del registro horario es asegurar que los empleados son conocedores de la distribución y duración de su jornada laboral ordinaria incluyendo los horarios de inicio y finalización, así como los descansos correspondientes.

Por otro lado, con esta medida se pretende asegurar que los empleados puedan visualizar su tiempo trabajado de forma regular. Más allá del cumplimiento legal, la experiencia en otros países evidencia que la transparencia y la buena comunicación con los empleados son claves para que este tipo de herramientas se perciban como una mejora y no como un control.

La transparencia salarial

Así, la tecnología puede facilitar la gestión y garantizar derechos, pero solo si se aplica con claridad, confianza, en un enfoque centrado en las personas. «La transparencia y la digitalización son claves para fortalecer la confianza entre empresa y empleado y avanzar hacia una gestión laboral más justa y eficiente, así se lo intentamos hacer ver a las empresas que confían en PayFit», ha señalado Salvador Fernández, experto en PayFit.

El estudio también indica que la implantación de la jornada laboral de 37,5 horas semanales es percibida por los trabajadores como una oportunidad para mejorar su calidad de vida. El 70% cree que favorecerá su tiempo personal y familiar, mientras que más de un tercio espera que contribuya a reducir el estrés.

Finalmente, entre los menores de 34 años, los efectos positivos tienen un mayor impacto: un 55% espera mejoras en su tiempo en familia y un 45% en su bienestar emocional.