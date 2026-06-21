La estafa del tornillo en el surtidor que pone en alerta a la Guardia Civil: «Informe inmediatamente»

Será mejor que nos preparemos para un tipo de estafa que llega de lejos y que pone en alerta a la Guardia Civil. Estados Unidos es el lugar en el que ha empezado a generalizarse esta estafa por un motivo de peso. La gasolina va cada vez más y más cara, en un movimiento común mundial que hace que desplazarse acabe siendo mucho más costoso de lo que pensábamos. Sobre todo, si tenemos en consideración que estaremos ante un elemento que puede ser clave en estos días en los que realmente cada gesto cuenta.

Es hora de poner en práctica algunos elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que cada céntimo suma a una lista de la compra o a un presupuesto que se ha vuelto cada vez más y más caro. Hasta el punto en el que cada elemento acabará marcando la diferencia y puede acabar siendo el que nos acompañará en breve. Será el momento de poner en práctica algunos elementos que son claves. Estar alerta a estos gastos que tenemos por delante, puede ser esencial en estos días en los que cada euro cuenta.

Informe inmediatamente

Ante cualquier anomalía en un surtidor o en una gasolinera, toca informar lo más rápidamente posible, para evitar cualquier anomalía. El precio de la gasolina, pese al hecho de hacer realidad estos cambios que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente.

Cada persona que pone gasolina no duda en poner en práctica algunos pasos que pueden ser los que nos afectarán de lleno. En unos días en los que cada pequeño gesto cuenta y podría acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en estos días.

Es hora de saber qué es lo que puede pasar con una estafa que llega de Estados Unidos, una manera de conseguir que el dinero quede perfectamente estancado en unos elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en unos días en los que todo puede ser posible.

La Guardia Civil estará pendiente de una serie de elementos que pueden repetirse en nuestro país. Siendo la puerta de entrada a una serie de elementos que llegan y que pueden convertirse en un problema para muchos. Sin duda alguna, estamos ante una estafa que puede cambiarlo todo por completo.

Esta estafa del tornillo en el surtidor pone en alerta a los expertos

Los expertos de The Mirror US explican: «Los investigadores y las autoridades locales informan que los ladrones están utilizando un tornillo para manipular un surtidor de gasolina, provocando su mal funcionamiento. Cuando un conductor llega a una gasolinera como de costumbre, inserta su tarjeta de crédito para pagar y llena el depósito, sin saberlo, al devolver la boquilla del surtidor, un estafador ha manipulado el mismo. El estafador coloca los tornillos en el soporte de la boquilla para que la bomba de combustible no se apague después de su uso, lo que le permite repostar más gasolina a costa de la víctima después de que esta ya se haya marchado. El estafador puede seguir repostando vehículos o llenando bidones de gasolina mientras carga el importe a la tarjeta de crédito del cliente original. Este método es diferente del robo de datos de tarjetas, ya que los delincuentes no sustraen información bancaria. Esta práctica se conoce como el «método del tornillo» y las autoridades advierten que se están reportando casos en todo el país».

Siguiendo con la misma explicación: «Según Click2Houston, las autoridades locales de Houston, Texas, afirman no haber confirmado aún ningún caso en la ciudad, pero están monitoreando la situación. «Esto está ocurriendo a nivel nacional», declaró el agente Alan Rosen, del condado de Harris, al medio. «Cuando las cosas se encarecen tanto, los delincuentes intentan aprovechar la oportunidad». En otras ciudades del país, las autoridades advierten a los conductores que tengan cuidado con las personas que se ofrecen a echarles gasolina, ya que se trata de otra táctica fraudulenta. La Oficina del Sheriff del Condado de Queen Anne, en Maryland, alerta al público sobre esta estafa, indicando que está dirigida a personas mayores. En Filadelfia, la policía investiga un incidente en el que unos estafadores se ofrecen a volver a colocar la boquilla del surtidor de gasolina después de que los conductores desprevenidos terminen de llenar sus tanques. Esto les permite seguir suministrando gasolina a cuenta de la víctima. Esta estafa se conoce como manipulación de surtidores».

Una serie de alertas que llegan de lejos, pero hacen que todos estemos muy pendientes de unos surtidores de gasolina que pueden dejar huella, de una manera muy diferente. Los expertos no dudan en darnos algunos datos que debemos tener en consideración para que todo encaje a la perfección.