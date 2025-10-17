El Gobierno debe 4.000 millones a los valencianos en ayudas a la dependencia

La deuda del Gobierno de España a los valencianos en materia de ayudas a la dependencia se eleva ya a casi 4.000 millones de euros. Así lo ha revelado, en las Cortes Valencianas, la vicepresidenta del Consell y consellera de Bienestar Social, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero. Y así, se desprende del creciente incremento de la citada deuda por parte del Gobierno de España a la Comunidad Valenciana. A finales de 2024, esa deuda alcanzaba ya los 3.479 millones de euros. Y, con el aumento de 2025, roza los 4.000.

En concreto, Susana Camarero ha advertido este jueves, en las Cortes de la Autonomía, que la deuda del Ejecutivo de Sánchez con la Comunidad Valenciana en materia de ayudas a la dependencia ya se elevaba hasta casi los 4.000 millones de euros. «De lo que nunca me hablan es del abandono de Pedro Sánchez a los dependientes valencianos. Ya que este año ha vuelto a bajar la aportación del Gobierno de España, que lejos del 50% que le corresponde por ley, se queda en un escaso 20%. Y ya nos adeuda casi 4.000 millones de euros», ha explicado a este respecto Susana Camarero.

A pesar del incremento de la deuda en ayudas a la dependencia por parte del Gobierno de España, la Generalitat Valenciana no ha dado ni medio paso atrás en esta materia. Muy al contrario, sólo en este año 2025, el presupuesto del Ejecutivo autonómico valenciano en la materia se eleva a 791 millones de euros. Se trata del mayor hasta la fecha. Y es, también, una cantidad a la que se ha llegado tras una modificación de crédito. Esos 791 millones suponen en cifras porcentuales un 24,6% por encima de lo presupuestado. Pero, con ellos, se atiende a un total de 177.000 personas dependientes. O, lo que es lo mismo: se atiende a más dependientes que nunca.

De hecho, las listas de espera de la dependencia se han reducido en la Comunidad Valenciana con el Ejecutivo de Carlos Mazón, y con Susana Camarero al frente de la Consellería. En cifras porcentuales, esa reducción ha sido de un 27% en el año 2024. Y en un 10,6% lo que va del presente año 2025.

La deuda del Ejecutivo de Pedro Sánchez con la Comunidad Valenciana en ayudas a la dependencia no supone una cuestión aislada. Tal como publicó OKDIARIO, ya en septiembre de 2024, el Gobierno de Sánchez adeudaba un total de 3.900 millones de euros a la Comunidad Valenciana en ayudas a la dependencia y, también, en desplazados de la Sanidad de otras comunidades.