El PSOE ha vuelto a pasarse fletando buses y ha dejado fuera a decenas de militantes que iban a acudir al mitin de este domingo en Alcorcón, donde Pedro Sánchez ha presentado el programa electoral. Finalmente, algunos de ellos han tenido que conformarse con ver el mitin en unas pantallas de una sala aledaña a la principal del Polideportivo Los Cantos de la localidad madrileña. La gran mayoría, sin embargo, no ha podido entrar a ninguna de las dos y se ha tenido que marchar después de haber esperado con lluvia las colas kilométricas que rodeaban tres manzanas más allá del recinto.

Según fuentes de la seguridad del polideportivo, los primeros militantes que han llenado las gradas del local eran los socialistas que habían venido en autobuses procedentes de otras agrupaciones. Así lo atestiguan las pulseras rojas que muchos de ellos portaban tanto en las zonas superiores como en las sillas dispuestas en el centro del recinto.

Las colas superaban tres manzanas más allá del recinto y llegaban más allá de donde alcanzaba la vista. Muchos de ellos preguntaban si podían entrar, se quejaban de que llevaban tiempo esperando con el frío y la lluvia y lamentaban que otros hubieran pasado pese a no ser de Alcorcón. «Yo soy de aquí y también quiero ver a Sánchez», se quejaba una de las militantes que esperaban en la calle.

La organización logró abrir una sala del polideportivo, que en un principio no tenían pensado abrir, para acoger a parte de los socialistas que esperaban bajo la lluvia y el frío. Sin embargo, la gran mayoría no pudo acceder, lo que generó un caos entre los militantes, que esperaban que se pudieran habilitar más pantallas y se agolpaban en la puerta pidiendo explicaciones.

Presentación del programa

Sánchez ha estado acompañado por varios ministros así como por miembros de su gabinete en Moncloa en el mitin de este domingo. Sin embargo, aparte del jefe del Ejecutivo, sólo han tomado la palabra Candelaria Testa, alcaldesa de la localidad, y Óscar López, secretario general de los socialistas madrileños y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública.

En este acto, el PSOE ha presentado su programa electoral. Y es que aún no lo había hecho pese a que los socialistas lanzaron su campaña este jueves en Sevilla, en un acto en el que la figura principal fue la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Entonces, la esposa de Sánchez dijo que quería hablar desde el atril como «militante de base del PSOE». «Estamos un poco cansados de gente que está malhablando, juzgándonos, intentando decirnos cómo actuar. Eso no lo vamos a permitir», manifestó Begoña.

Esto mismo ya ocurrió en Valencia, donde el presidente del Gobierno recuperó la precampaña después de la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) en la que murieron 69 personas. Entonces, cientos de socialistas se quejaban de que también habían llegado en autobuses procedentes de otras agrupaciones y no habían podido entrar pese a que les habían otorgado estas pulseras para poder acceder al recinto. «Ha sido un desastre», describía una de las socialistas valencianas consultadas por este periódico que no pudo acceder al interior del espacio.