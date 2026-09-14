Mueren el guardaespaldas de la novia de Vinicius y su esposa: «Tengo el corazón roto»

La tragedia ha golpeado de lleno a Virginia Fonseca, novia del futbolista del Real Madrid Vinicius Jr, después de conocerse la muerte de su guardaespaldas personal, Rogério Camilo Ramos, y de su esposa, Paulla Regina Rodarte Camilo, en un grave accidente de moto ocurrido en Brasil. El suceso tuvo lugar durante la mañana del domingo en el estado de Goiás, cuando el matrimonio circulaba en una motocicleta junto a un grupo de motoristas.

Rogério, de 53 años, perdió el control del vehículo y terminó saliéndose de la carretera y chocando contra un árbol. Ambos fallecieron como consecuencia del accidente. El fallecido era una persona de máxima confianza para Virginia Fonseca y su familia. Antes de incorporarse a su equipo de seguridad había desarrollado una larga trayectoria en la Policía Militar de Goiás, donde ejerció como teniente y se había retirado recientemente de la actividad. En los últimos tiempos había trabajado como guardaespaldas de la influencer, acompañándola en diferentes desplazamientos y encargándose también de la protección de su familia y de sus hijos. Precisamente, Virginia recordó en su mensaje de despedida que Rogério había estado recientemente con ellos en São Paulo.

La noticia provocó una enorme conmoción en Virginia, que decidió compartir su dolor con sus millones de seguidores a través de las redes sociales. La influencer reconoció que se encontraba completamente en shock después de conocer lo ocurrido y aseguró que todavía no podía asimilar la pérdida. «Tengo el corazón roto», expresó en su despedida, además de reflexionar sobre lo inesperado de la vida. Virginia explicó también que tardó en pronunciarse públicamente porque quería asegurarse primero de que los familiares del matrimonio habían recibido la noticia antes de hacer pública su propia despedida.

La tragedia es todavía mayor porque Rogério y Paulla, que tenía 43 años según varias informaciones, formaban además una pareja de pastores vinculados a la Iglesia Viver em Cristo, en Goiânia. Ambos compartían su actividad religiosa y eran conocidos dentro de su comunidad. El matrimonio deja una hija de 12 años, Heloísa, que ha quedado huérfana tras el accidente. Virginia Fonseca quiso tener unas palabras especiales para ella y aseguró que tanto ella como las personas cercanas a la familia estarán a su lado para evitar que se sienta desamparada.

Un trágico accidente mortal

Las circunstancias exactas del accidente todavía deberán ser determinadas por la investigación. La concesionaria responsable de la carretera informó de que los servicios de emergencia recibieron el aviso a las 8:35 horas. Rogério falleció en el lugar y Paulla fue atendida inicialmente con maniobras de reanimación después de que los equipos de emergencia comprobaran que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, pero finalmente tampoco pudieron salvar su vida. La Policía Rodoviaria Federal acudió al lugar y la investigación deberá establecer con precisión cómo se produjo el siniestro.

La muerte del matrimonio ha generado una gran ola de mensajes de condolencia en Brasil y especialmente entre las personas que conocían a Rogério a través de su trabajo junto a Virginia Fonseca. La influencer, todavía visiblemente afectada por la noticia, ha querido convertir su despedida en un compromiso con la familia que deja atrás el matrimonio, especialmente con su hija. Para Virginia, la pérdida supone mucho más que la desaparición de un miembro de su equipo: se trata de la muerte repentina de una persona que durante años había formado parte de su círculo de confianza y que, hasta hacía apenas unos días, seguía acompañando y protegiendo a su familia.