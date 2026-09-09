Courtois sigue siendo el rey

Thibaut Courtois sigue siendo el mejor portero del mundo. Pasan los años, cambian los entrenadores y aparecen nuevos candidatos, pero el belga continúa estando un escalón por encima del resto. Lo volvió a demostrar contra el Inter de Milán en una de esas noches en las que el Real Madrid necesitó agarrarse a sus enormes manos para evitar un disgusto. Siete paradas, varias de ellas extraordinarias, permitieron al conjunto blanco resistir el asedio italiano y comenzar la Champions con una victoria por 2-1.

El Real Madrid concedió demasiado. Muchísimo. El Inter encontró espacios, llegó con facilidad y acumuló ocasiones suficientes para convertir el partido en una pesadilla. Pero cada vez que superó a la defensa apareció Courtois. Detuvo un remate a bocajarro de Marcus Thuram, respondió con firmeza al misil de Çalhanoğlu y protagonizó una doble intervención espectacular ante Lautaro Martínez y Curtis Jones. También sacó una mano abajo providencial para mandar a córner un disparo de Bastoni.

Courtois no se limita a realizar paradas. Transmite una seguridad que condiciona tanto a sus compañeros como a los rivales. La defensa del Real Madrid sabe que detrás tiene un salvavidas y los delanteros contrarios sienten que necesitan hacer algo perfecto para poder superarle. Frente al Inter sólo Carlos Augusto consiguió batirle con un remate imposible después de un nuevo desajuste defensivo.

El belga apareció cuando el equipo estaba roto, cansado e incapaz de controlar el encuentro. Fue el único que mantuvo la calma en medio del caos. Sin sus intervenciones, el resultado habría sido muy diferente. Mourinho lo reconoció después del partido y aprovechó para lanzar una advertencia a sus jugadores: un equipo con las aspiraciones del Real Madrid no puede conceder tantas ocasiones ni vivir permanentemente pendiente de los milagros de su portero.

Mourinho señala la injusticia del MVP

La UEFA entregó el premio al mejor jugador del partido a Federico Valverde, autor de uno de los goles, pero Mourinho tenía otro ganador. Y no dudó en decirlo con su habitual contundencia. «El que ha decidido el mejor jugador en el campo estaba durmiendo, porque era Courtois, con todo el respeto a Valverde», aseguró entre risas.

El portugués fue todavía más lejos: «Si hoy Courtois no ha sido elegido MVP, no lo va a ser nunca». Incluso Valverde reconoció el papel decisivo de su compañero. «En este premio también tiene mucho mérito Courtois, que nos ha salvado», admitió el capitán.

Courtois no necesitó levantar el galardón para demostrar quién había sido el verdadero dueño del partido. Mientras otros reciben el premio, él salva los puntos. Lo hizo otra vez en una noche de Champions. Porque pasan los años, pero el mejor continúa siendo el mismo.