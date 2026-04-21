Julen Guerrero rompe su silencio tras la muerte de su esposa

Días después de la muerte de Elsa Landabaso, su marido Julen Guerrero ha roto su silencio en las redes sociales dando las gracias por las muestras de apoyo recibidas y los mensajes de cariño. Es la primera reacción de la leyenda del Athletic, actual manager general del CD Estepona de la Segunda RFEF. El que fuera futbolista ha compartido un comunicado junto a una fotografía del Estepona dedicándole su última victoria en el peor momento de su vida.

«En nombre de la familia, amigos, allegados de Elsa, y en el mío propio, queremos agradeceros de corazón todas las muestras de cariño que hemos recibido desde que conocimos la triste noticia. Nos faltan palabras para expresar lo que han significado para nosotros vuestros mensajes, vuestro apoyo constante y todo el cariño que nos habéis hecho llegar en estos momentos tan difíciles», comienza la carta publicada por Julen Guerrero a través de sus perfiles oficiales.

«Cada gesto, cada palabra y cada abrazo nos ha ayudado a sentirnos acompañados y a recordar, una vez más, lo mucho que Elsa significa para todos. Gracias por estar, por vuestra cercanía y por tanto cariño», añade el mítico ex jugador del Athletic, ahora responsable deportivo del CD Estepona, que pelea por mantenerse en la Segunda RFEF.

Luto por Elsa, mujer de Julen Guerrero

Hace cuatro días, La Federación Vizcaína comunicaba la triste pérdida de la esposa de Julen Guerrero: «Lamentamos profundamente el fallecimiento de Elsa Landabaso, esposa de nuestro federativo Julen Guerrero, leyenda del Athletic Club. Trasladamos nuestro cariño y condolencias a toda su familia y a sus amistades en estos momentos tan duros y difíciles. Descanse en Paz»

Después fue el Getafe quien se hizo hecho eco del fallecimiento de la madre de uno de sus canteranos, Julen Jon, que pasó también por el Alavés y el Real Madrid: «El Getafe expresa su más profundo pesar por el fallecimiento de Elsa Landabaso, madre de nuestro jugador del filial, Julen Jon Guerrero. Enviamos todo nuestro apoyo y cariño a su familia y allegados. Descanse en paz».

Por último, el Athletic Club, donde Julen Guerrero es una auténtica leyenda, se sumó a estas muestras de cariño hacia la familia por el fallecimiento de Elsa Landabaso: «El Athletic y toda su familia athleticzale estamos contigo en estos duros momentos, Julen. Lamentamos profundamente el fallecimiento de tu mujer, Elsa Landabaso».

Julen Guerrero y su esposa Elsa Landabaso tuvieron dos hijos, Karla y Julen Jon, de 25 y 22 años respectivamente. Actualmente, el hijo de Julen y Elsa juega en el Getafe de Segunda Federación después de haber pasado por las canteras del Deportivo Alavés y Real Madrid entre otros. Una trágica noticia que ha sacudido el mundo del deporte estos días y sobre la que ahora se ha pronunciado el propio Julen Guerrero en sus redes sociales.